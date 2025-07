Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 7. bis 13. Juli 2025

Das Highlight dieser Woche findet am Donnerstag, den 10. Juli 2025, um ca. 22:34 Uhr statt: ein kraftvoller Vollmond im Sternzeichen Steinbock. Der sogenannte Donnermond hilft uns dabei, Klarheit zu gewinnen und neue Ziele für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Er lädt uns dazu ein, Verantwortung zu übernehmen und innere Stärke zu aktivieren.

Auf der anderen Seite geht es in diese Woche auch viel um eine spirituelle Innenschau. Gleich drei ganztägige Mondpausen liegen am Dienstag, Freitag und am Sonntag vor uns. Viele Gelegenheiten also für Rückzug und Besinnung. Der Mond zeigt uns, wie wertvoll auch seine Pausen sein können, und bleibt trotzdem immer mit uns in Kontakt!

