Auto-Typologie: Was für ein Autofahrer ist das Sternzeichen Skorpion?

Skorpione können die unterschiedlichsten Autofahrer sein. Sie lassen sich beim Fahrzeugkauf und im Straßenverkehr von ihren Gefühlen leiten und je nach Gefühlslage kann das die verschiedensten Formen annehmen.

Ob ein Auto dabei luxuriös oder unscheinbar ist, ist ihnen egal, sie geben nicht viel auf das Urteil der anderen. Deshalb wagen sie sich ohne Scheu an unkonventionelle und neuartige Fahrzeugtypen heran, auch wenn diese sonst kein großes Ansehen genießen. Skorpione sind in der Regel gute und selbstbewusste Autofahrer, die den Verkehr im Griff haben. Wenn negative Gefühle aufkommen, besteht bei manchen die Gefahr, dass sie diese an anderen Verkehrsteilnehmern auslassen, z.B. die Vorfahrt nehmen rücksichtslos überholen.

