Auto-Typologie: Was für ein Autofahrer ist das Sternzeichen Waage?

Beim Autokauf tut sich die Waage schwer, denn alle Vor- und Nachteile wollen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Das Auto sollte weder protzig noch ärmlich, weder langsam noch windschnittig aussehen. Kurzum, vernünftig muss das Auto in erster Linie sein.

Aber: Ein bisschen schick und gefällig sollte das Auto doch aussehen, schließlich möchten sie bei allen gut ankommen. Dabei haben sie gutes Gespür dafür, welche Modelle und Farben gerade in sind. Im Verkehr nimmt die Waage ständig auf andere Rücksicht und will nicht unangenehm auffallen. Am liebsten möchte sie für ihre Fahrweise gelobt werden. Rüpelhaftes Benehmen auf der Straße kann sie nicht leiden, gibt aber aus Vernunftgründen lieber nach als einen Unfall zu riskieren.

Alles über das Sternzeichen Waage