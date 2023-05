Auto-Typologie: Was für ein Autofahrer ist das Sternzeichen Stier?

Bei Zwillingen kann man nie so genau wissen, wovon sie sich leiten lassen, auch nicht beim Autokauf. Vielleicht denken sie gerade an den Umweltschutz oder möchten aus einer Laune heraus einen neuen Fahrzeugtyp testen. Das Auto sollte etwas Flinkes und Leichtes haben.

Wenn man ihnen ein Auto verkaufen will, am besten mit guten Argumenten. Sie legen sich nicht gleich fest und überlegen lange. Am Ende haben sie das Gefühl, sich für den besten Kompromiss entschieden zu haben. Im Verkehr können Zwillinge unberechenbar sein und einen unruhigen Fahrstil an den Tag legen, obwohl sie meinen, wohlüberlegt zu fahren. Doch müssen sie selbst zugeben, dass sie oft auf derselben Fahrt schnell und dann wieder langsam fahren, je nach Stimmung.

Alles über das Sternzeichen Zwillinge