Beauty-Horoskop: Welcher-Make-up-Typ ist das Sternzeichen Widder?

Bei den feurigen Widdern muss es vor allem schnell gehen. Langwierige Prozeduren, die am Ende nur mäßigen Erfolg bringen, sind nichts für dieses Sternzeichen . Ohnehin immer aktiv und sportlich, haben Widder selten Figurprobleme . Damit der Superbody auch im Sommeroutfit so richtig zur Geltung kommt, sind Selbstbräuner zu empfehlen. Hier gibt es inzwischen alles, was das Herz begehrt. Schweißtreibendes Sonnenbaden, das noch dazu die Haut strapaziert, ist nicht mehr nötig. Einfach aufsprühen und die Urlaubsbräune ist in ein paar Stunden fertig. Auch ein tolles Augen-Make-up ist für den Widder unerlässlich. Schließlich ist es die Körperpartie, die ihm aus astrologischer Sicht zugeordnet ist. Produkte, die Schwellungen, Augenringen und Fältchen entgegenwirken, helfen ihm, sein Schönheitspotenzial so lange wie möglich zu erhalten.

