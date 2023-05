Beauty-Horoskop: Welcher-Make-up-Typ ist das Sternzeichen Zwillinge?

Die fröhlichen Zwillinge können mit ihrer Heiterkeit so manches Schönheitsdefizit wettmachen. Wer so positiv gestimmt ist, kommt immer gut an. Egal ob ein paar Sommersprossen oder Pfunde zu viel da sind. Da der Zwilling gerne gestikuliert und seine Hände immer in Bewegung sind, gilt es, diese besonders zu pflegen. Eine reichhaltige Handcreme, gut manikürte Fingernägel und vielleicht auch ein schöner Nagellack bringen eine ganze Menge. Bei so viel Abwechslung und gelegentlicher Unruhe ist es für den Zwilling nicht immer einfach, richtig abzuschalten. Ein Entspannungsbad am Abend, das vielleicht auch noch kleine Hautirritationen bekämpft, wäre dem lebendigen Zwilling zu empfehlen. Eine entsprechende Hautpflege für die Nacht versteht sich außerdem von selbst. Wer am Morgen ausgeruht wirkt, kann ganz anders in den Tag starten!

