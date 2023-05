Bringt mir Mars den großen Erfolg?

In dieser Konstellation steckt durchaus das Potential, um Erfolge einzuheimsen. Dazu muss man wissen, dass sich Mars im Zeichen Steinbock gar nicht so unwohl fühlt, wie man meinen könnte.

In der klassischen Astrologie heißt es, dass sich Mars im Steinbock in einer „erhöhten“ Position befindet. Anders ausgedrückt, er ist dort zwar nicht zu Hause – das ist er im Feuerzeichen Widder – aber er ist dort so etwas wie ein gern gesehener Gast. Und nette Gäste zeigen sich von ihrer besten Seite und bemühen sich in der Regel darum, ihrem Gastgeber alle Ehre zu machen.

Natürlich entwickelt Mars von einem Erdzeichen wie dem Steinbock aus nicht so viel Energie, wie das beim Feuerzeichen Schütze der Fall war. Es ist, als würde man von der Autobahn auf die Landstraße wechseln. Man muss den Fuß vom Gas nehmen, muss sich ständig orientieren, damit man auch keine Abzweigung verpasst und man muss mehr Rücksicht nehmen auf die anderen Verkehrsteilnehmer, vom Mofa bis zum Trecker.

Aber ist so eine Entschleunigung wirklich verkehrt, wenn man die Nachrichten in der letzten Zeit verfolgt hat? Es gab Wut, Frust und Gewalt, aber nicht nur auf der großen Weltbühne, auch im Kleinen schienen plötzlich die Auseinandersetzungen zuzunehmen. So ist das mit Mars, wenn er in einem Feuerzeichen steht, er verleiht Mut und enorme Power.

Das ist günstig bei ängstlichen oder passiven Naturen, die einen kleinen Stupser brauchen können. Wer aber ohnehin ein heißblütiges Temperament hat, muss dann eher mal gebremst werden. Und genau diese Wirkung tritt mit Mars im Zeichen Steinbock ein: Man stürmt nicht mehr blindlings drauflos, nimmt nicht jede Herausforderung und jeden Kampf an, obwohl man eigentlich weiß, dass es nur Zeit- und Energieverschwendung ist.

Nein, man überlegt zweimal, handelt taktisch, geht besonnen und umsichtig vor. Das Selbstvertrauen geht zum Glück nicht verloren, dafür wird die übermäßige Power kanalisiert und in Ausdauer und Disziplin umgewandelt. Beste Voraussetzungen also, um das, was man sich vorher so energisch erkämpft hat, nun in trockene Tücher zu bringen – so, dass die Details stimmen und das Vorhaben auch langfristig Bestand hat. Wer diesen Mars zu nutzen weiß, könnte also tatsächlich auf der Erfolgswelle schwimmen.