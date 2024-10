Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Schlange

Sie gehören zu denen, die im Jahr der Holz-Schlange eine gute Geschäftsidee entwickeln und die auch ganz schnell umsetzen können. Die beste Zeit dafür ist im Juni, Juli und September. Sie müssen nur aufpassen, dass man Sie nicht über den Tisch zieht, wenn es um die Finanzierung Ihrer Idee geht.

In Sachen Geld sollten Sie auch darüber nachdenken, ob Sie das Zweitauto oder den Zweitfernseher unbedingt brauchen. Auch beim Verleihen von Geld ist Vorsicht geboten, vor allem in den Monaten August und November. Alles in allem wird es ein Jahr, das Chancen bringt, aber auch Gefahren, denen Sie dank Ihrer Intelligenz geschickt ausweichen können.

Die Eigenschaften des Sternzeichens Schlange