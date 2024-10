Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Drache

Lieber Drache, Sie haben viel nachgedacht in letzter Zeit. Auch über Ihre Erwartungen an eine Beziehung. Sie wissen jetzt, was Sie möchten und was wirklich realistisch ist. Folgen Sie im Jahr der Holz-Schlange mehr Ihrem Bauchgefühl. Sie werden mit schlafwandlerischer Sicherheit immer wissen, wann Sie handeln müssen.

Im Mai und Juni kann es jede Menge Verlockungen geben. Wenn Sie nicht widerstehen können, kann das zu unschönen Streitereien führen. Fragen Sie sich: Ist es das wert? Im August erweist sich ein Date nach anfänglichen Hindernissen doch noch als romantischer Erfolg. Im Herbst hängt der Himmel voller Geigen, bei Singles und auch bei Paaren.