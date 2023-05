Chinesisches Monatshoroskop Juli 2021 für die Schlange

Als vergebene Schlange ist Ihnen in den nächsten Wochen nicht immer ganz klar, was Ihren Partner oder Ihre Partnerin umtreibt. Wenn Sie ehrlich sind, hören Sie aber auch nicht immer so aufmerksam zu, oder? Ändern Sie das. Niemand kann genau erahnen, was sein Gegenüber gerade denkt. Sie werden als Paar stärker aus dieser Phase hervorgehen und noch mehr über einander lernen.

Wenn Sie zu den Single-Schlangen zählen, dann könnte der Juli einige Überraschungen für Sie bereithalten. Aber auch gilt: Reden ist Gold. Über gute Gespräche können Sie sich eventuell einer ganz besonderen Person annähern.