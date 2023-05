Der Sommer ist da und zeigt sich in all seiner Pracht. Sonnige Tage, die an der frischen Luft verbracht werden, werden abgelöst von lauschigen Sommernächten auf dem Balkon oder im Garten.

Werden die Sternzeichen einen tollen Juli erleben? Das chinesisches Monatshoroskop gibt Ihnen Einblicke in die Lebensbereiche Liebe, Beruf und Gesundheit und enthüllt für jedes der zwölf Sternzeichen, was sie genau in den kommenden Wochen erwartet. So viel sei schon einmal verraten: Es ist einiges los.

Doch lesen Sie am besten selbst und klicken Sie sich durch unsere Galerie. Sie startet wie gewohnt mit dem Sternzeichen Ratte und endet mit dem Sternzeichen Schwein.