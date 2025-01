Das chinesische Liebeshoroskop 2025: Sternzeichen Büffel

Im Jahr der Holz-Schlange 2025 stehen für den Büffel interessante Entwicklungen in Liebe und Partnerschaft an. Emotionale Stabilität und tiefe Verbindungen sind von großer Bedeutung, allerdings gibt es auch Herausforderungen und innere Hürden zu überwinden. Zwar schätzt der Büffel Beständigkeit und Sicherheit, doch er sollte Offenheit und Flexibilität an den Tag legen. Geduld, echtes Zuhören und das Vermeiden impulsiver Reaktionen sind essenziell.

