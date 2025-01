Das chinesische Liebeshoroskop 2025: Sternzeichen Ziege

Im Jahr der Holz-Schlange kommt es in Liebes- und Partnerschaftsfragen vor allem auf Ihre Sensibilität und Ihr Mitgefühl an, liebe Ziege. Als Ziege haben Sie die Möglichkeit, tiefere Verbindungen zu Ihren Partnern zu schaffen und neue Ebenen der Intimität zu erreichen – wenn es Ihnen gelingt, Ihre Bedürfnisse klarer zu kommunizieren. Denn Hand aufs Herz: Sie haben allzu oft darauf verzichtet, Ihre Wünsche zu äußern, weil Sie Konflikten aus dem Weg gehen wollten. Was also ist zu tun? Öffnen Sie Ihr Herz und teilen Sie offen Ihre Wünsche und Sorgen. Was sollten Sie unterlassen? Begeben Sie sich nicht in die Abhängigkeit von anderen und gehen Sie aktiv gegen Ihre Tendenz vor, über alles zu grübeln. Stattdessen sollten Selbstliebe und Selbstfürsorge Ihre Leitsterne sein.

