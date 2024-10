Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Ziege

Im Bereich Gesundheit haben Sie keine besonderen Vorkommnisse zu erwarten. Sie sind belastbar und ausdauernd. Lediglich Ihre Stimmung könnte hin und wieder in den Keller rutschen. Sorgen Sie für Ausgleich und gestalten Sie sich Ihre Freizeit entsprechend Ihren Wünschen.

Wenn Sie eine Kur antreten möchten, dann sind die Monate März, September und Oktober günstig dafür. Alles, was Sie in diesem Jahr für Ihren Körper machen, wird sich auch in den nächsten Jahren positiv auf Sie und Ihr Wohlbefinden auswirken.