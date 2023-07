Das chinesische Monatshoroskop für August 2023: Sternzeichen Hase

Sie starten schwungvoll in den August und verfügen auch den ganzen Monat über ausreichend Energie und Tatkraft. Beruflich und auch privat kann es zu tiefgreifenden Änderungen kommen und Sie sollten sich bei all dem Trubel auch immer wieder etwas Erholung gönnen. Ein Wellnesstag oder ein Urlaub am Meer sind da genau das Richtige für Sie.

Chinesisches Horoskop 2023: Sternzeichen Hase