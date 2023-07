Das chinesische Monatshoroskop für August 2023: Sternzeichen Tiger

Paaren steht ein schwieriger Monat bevor. Es kommt immer wieder zu Streitereien und Sie laufen Gefahr, in die Arme einer anderen Person zu flüchten. Begehen Sie keinen Fehler, den Sie hinterher bereuen und arbeiten Sie an Ihrer Partnerschaft. Singles könnten den Wunsch nach Liebe verspüren und müssen aufpassen, vor lauter Sehnsucht nicht an die falsche Person zu geraten. Passen Sie auf, wem Sie ihr Herz schenken.