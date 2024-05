Das chinesische Monatshoroskop für Juni 2024 für das Sternzeichen Drache

Vergebene Drachen sollten anfangen, mehr über Ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen. Sie müssen nicht immer stark sein, erklären Sie Ihrer/Ihrem Partner*in lieber, was los ist. Man fängt Sie gern auf und unterstützt Sie. Singles sollten im Juni nicht zu viel von der Liebe erwarten, denn es will alles nicht so recht klappen. Konzentrieren Sie sich in diesem Monat lieber auf sich selbst und verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Lieblingsmenschen.