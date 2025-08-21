Venus im Löwen ab dem 25. August 2025: Bei diesen drei Sternzeichen sprühen jetzt die Funken
Am 25.08.25 wechselt Liebesplanet Venus in den leidenschaftlichen Löwen. Vor allem diese 3 Sternzeichen dürfen sich freuen!
Am Montag, den 25. August 2025 zieht Liebesgöttin Venus gegen 18:26 Uhr in das leidenschaftliche Feuerzeichen Löwe. Das verspricht einen prickelnden Spätsommer! Jetzt beginnt eine Zeit, in der wir zu unseren Gefühlen stehen und mutige Entscheidungen in der Liebe treffen. Auch unsere Kreativität wird verstärkt und unser Wunsch nach Anerkennung nimmt zu. Vor allem drei Sternzeichen profitieren von diesen Energien. Welche das sind und wie genau die Löwe-Venus jetzt auf uns alle wirkt, erfahren Sie hier!
So beeinflusst uns die Venus im Löwen
Venus wandert nun bis zum 19. September durch das Zeichen Löwe und verleiht unserem Liebesleben einen ganz besonderen Spätsommerglanz. Das Feuerzeichen ist für seine Leidenschaft, Lebensfreude und sein Charisma bekannt. All diese tollen Eigenschaften färben jetzt auf uns ab, vor allem, was unsere Herzensangelegenheiten angeht. Wenn wir zuvor vielleicht noch zurückhaltend und vorsichtig waren, so sind wir jetzt mutig und voller Zuversicht.
Was auch noch typisch für die Löwe-Venus-Zeit ist, ist das wachsende Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Wir wollen gesehen und bewundert werden. Deshalb sind wir nun sehr auf unsere Außenwirkung bedacht, was auch dafür sorgt, dass wir unsere Liebe offen und für jeden sichtbar zeigen. Selbst die Sternzeichen, die normalerweise eher zurückhaltend sind, verspüren nun den Drang, ihrem Schatz überraschende Liebesgeständnisse zu machen. Das heizt das Feuer in bestehenden Beziehungen an und gibt Singles die Chance, aus einer harmlosen Bekanntschaft eine knisternde Romanze zu machen.
Die Lebenslust, die jetzt unseren Alltag durchdringt, wirkt sich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus, die nicht romantischer Natur sind. Wir sind kontaktfreudig, gehen gern auf Menschen zu und verbreiten positive Energie. Schüchternheit ist einem Löwen völlig fremd, und so motiviert er uns dazu, zu zeigen, wer wir sind und was wir an uns lieben.
Auch unsere Kreativität wird von der Löwe-Venus befeuert. Viele spüren in diesen Wochen mehr Lust, sich künstlerisch auszudrücken. Der Wunsch, das Leben zu verschönern und sich selbst darzustellen, zieht sich durch alle Bereiche und verleiht jedem noch so tristen Alltag einen Funken Glamour.
Natürlich gibt es auch bei diesem Venus-Wechsel zwei Seiten der Medaille und damit auch Aspekte, bei denen wir vorsichtig sein sollten... Jetzt geht es vor allem darum, auf sein Ego zu achten. Erstens ist es wichtig, dass Selbstbewusstsein nicht zu Arroganz wird, und zweitens müssen wir immer sicherstellen, dass auch unser Gegenüber den Raum bekommt, den er oder sie verdient. Wie so oft ist Achtsamkeit der Schlüssel, und mit ein bisschen bewusster Zurückhaltung kann gar nichts schiefgehen.
Venus im Löwen schenkt uns also prickelnde Sommerwochen voller Freude, Charme und Offenheit. Doch welche Sternzeichen profitieren am meisten davon? Das erfahren Sie hier!
Löwen stehen im liebevollen Fokus der Venus
Mit Venus in Ihrem Zeichen bringen Sie neue Kreativität und Leidenschaft in Ihre Beziehung. Sie genießen es, Ihr Herz zu öffnen und gemeinsam mit Ihrem Schatz auch die kleinen Momente des Alltags zu feiern. Unternehmungen zu zweit machen jetzt besonders viel Spaß, denn die Löwe-Venus lädt Sie dazu ein, Ihr Liebesleben bunter zu gestalten. Sie fühlen sich wertgeschätzt und finden Gefallen daran, Ihre Liebe in großen Gesten zu demonstrieren.
Für Singles ist jetzt eine Zeit angebrochen, in der Sie zum Flirtprofi werden. Charmant sind Sie immer, aber jetzt hat Ihre Ausstrahlung etwas Magisches. Auf Partys, im Alltag oder bei spontanen Begegnungen steht Ihnen die liebe Venus zur Seite. Sie werden bemerkt, und es fällt Ihnen leicht, andere in Ihren Bann zu ziehen. Egal, ob Sie auf ein erotisches Spätsommerabenteuer oder auf die große Liebe aus sind, das Glück ist auf Ihrer Seite!
In Widdern lodert das Feuer der Leidenschaft
Wenn Venus in den Löwen zieht, spüren Sie, wie ein Energieschub Ihr Liebesleben aufrüttelt. Ihre Partnerschaft wird von diesem Venus-Wechsel belebt und es fühlt sich an, als wären Sie frisch verliebt. Dass Sie so gut mit den stürmischen Kräften des Löwen klarkommen, liegt daran, dass Sie ebenfalls ein Feuerzeichen sind. Die nun herrschende erotische Hitze ist also ganz nach Ihrem Geschmack. Vor allem Widder, die das Gefühl hatten, dass ihre Beziehung in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen ist, freuen sich jetzt über die spätsommerliche Leidenschaft!
Auch Singles spüren diesen Aufschwung. Flirts fallen Ihnen kinderleicht, vor allem, weil alle Selbstzweifel wie weggeweht sind und Sie keine Angst vor Langeweile haben müssen. Es kann sehr gut sein, dass ein Widder spätestens im September sein Herz verschenkt! Ob daraus die große Liebe wird, bleibt allerdings abzuwarten, denn bekanntlich legen Sie sich nur ungern fest. Aber vielleicht werden aus den vielversprechenden Begegnungen zur Zeit der Löwe-Venus im Herbst, unter den Einflüssen der gesitteteren Sternzeichen, schon bald echte Verbindungen. Jetzt ist erst einmal Spaß angesagt!
Wassermänner erforschen neue Facetten der Liebe
Der Einfluss der Löwe-Venus rückt alles in den Vordergrund, was das Wir-Gefühl stärkt. Es fällt Ihnen jetzt ganz leicht, Ihrem Schatz zu zeigen, wie wichtig er Ihnen ist. Sie haben kein Problem mehr damit, Ihre Liebe zu offenbaren und Nähe macht Ihnen ausnahmsweise mal keine Angst. Im Gegenteil, denn die Aufmerksamkeit, die Ihr*e Partner*in Ihnen schenkt, steigert Ihr Selbstwertgefühl. Wassermänner werden so richtig leidenschaftlich und richten ihre ausgeprägte Kreativität nun auf Liebesdinge.
Singles erleben diese Venus-Energie als Einladung, sich nach außen zu zeigen. Als Wassermann sind Sie sonst weniger an Ihrer Außenwirkung interessiert und mehr darauf bedacht, originell statt sexy zu wirken. Die Löwe-Venus ermutigt Sie dazu, eine andere Seite an sich zu entdecken... Eine, die charmant und verführerisch sein kann, natürlich ohne sich selbst dabei zu verlieren. Wenn Sie sich jetzt mit Selbstbewusstsein präsentieren, haben Sie als Single die Chance, jemandem zu begegnen, der Sie gerade dafür liebt, wie außergewöhnlich Sie sind.
