Venus im Löwen ab dem 25. August 2025: Bei diesen drei Sternzeichen sprühen jetzt die Funken

Venus wandert nun bis zum 19. September durch das Zeichen Löwe und verleiht unserem Liebesleben einen ganz besonderen Spätsommerglanz. Das Feuerzeichen ist für seine Leidenschaft, Lebensfreude und sein Charisma bekannt. All diese tollen Eigenschaften färben jetzt auf uns ab, vor allem, was unsere Herzensangelegenheiten angeht. Wenn wir zuvor vielleicht noch zurückhaltend und vorsichtig waren, so sind wir jetzt mutig und voller Zuversicht.

Was auch noch typisch für die Löwe-Venus-Zeit ist, ist das wachsende Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Wir wollen gesehen und bewundert werden. Deshalb sind wir nun sehr auf unsere Außenwirkung bedacht, was auch dafür sorgt, dass wir unsere Liebe offen und für jeden sichtbar zeigen. Selbst die Sternzeichen, die normalerweise eher zurückhaltend sind, verspüren nun den Drang, ihrem Schatz überraschende Liebesgeständnisse zu machen. Das heizt das Feuer in bestehenden Beziehungen an und gibt Singles die Chance, aus einer harmlosen Bekanntschaft eine knisternde Romanze zu machen.

Die Lebenslust, die jetzt unseren Alltag durchdringt, wirkt sich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus, die nicht romantischer Natur sind. Wir sind kontaktfreudig, gehen gern auf Menschen zu und verbreiten positive Energie. Schüchternheit ist einem Löwen völlig fremd, und so motiviert er uns dazu, zu zeigen, wer wir sind und was wir an uns lieben.

Auch unsere Kreativität wird von der Löwe-Venus befeuert. Viele spüren in diesen Wochen mehr Lust, sich künstlerisch auszudrücken. Der Wunsch, das Leben zu verschönern und sich selbst darzustellen, zieht sich durch alle Bereiche und verleiht jedem noch so tristen Alltag einen Funken Glamour.

Natürlich gibt es auch bei diesem Venus-Wechsel zwei Seiten der Medaille und damit auch Aspekte, bei denen wir vorsichtig sein sollten... Jetzt geht es vor allem darum, auf sein Ego zu achten. Erstens ist es wichtig, dass Selbstbewusstsein nicht zu Arroganz wird, und zweitens müssen wir immer sicherstellen, dass auch unser Gegenüber den Raum bekommt, den er oder sie verdient. Wie so oft ist Achtsamkeit der Schlüssel, und mit ein bisschen bewusster Zurückhaltung kann gar nichts schiefgehen.

Venus im Löwen schenkt uns also prickelnde Sommerwochen voller Freude, Charme und Offenheit. Doch welche Sternzeichen profitieren am meisten davon? Das erfahren Sie hier!

