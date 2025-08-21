Ab dem 23.08.2025 erleben 3 Sternzeichen ein Wochenende voller sonniger Gelassenheit!
Das erste Wochenende der Jungfrau-Saison ab dem 23.08.2025 hält für diese 3 Sternzeichen unzählige Lichtmomente bereit.
Das Wochenende ab dem 23. August 2025 steht für einen Neubeginn! Die Jungfrau-Saison hat gerade angefangen und schon spüren wir bereits die klare und strukturierte Energie dieses Erdzeichens. Am Samstag verstärkt der Neumond in der Jungfrau diesen Einfluss noch einmal. Das ist die perfekte Gelegenheit um uns von Altlasten zu verabschieden und befreit nach vorne zu schauen. Genau darum geht es an diesem Wochenende und da sich drei Sternzeichen besonders gut darauf einlassen können, werden sie mit sonniger Gelassenheit belohnt!
Stiere können endlich durchatmen
Am Samstag sollten Sie sich voll und ganz auf die Botschaften des Neumonds konzentrieren, lieber Stier! Es geht nicht darum, viel zu leisten. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich selbst und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie diese Neumond-Magie zulassen, wartet ein wunderbarer Tag auf Sie. Die Jungfrau-Energien werden Sie in nächster Zeit noch genug motivieren, also haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie jetzt einfach mal die Seele baumeln lassen.
Auch am Sonntag geht es gelassen und ausgeglichen weiter. Sie verspüren einen tiefen inneren Frieden, der Sie daran erinnert, dass Sie rein gar nichts tun müssen, was Sie nicht wollen. Wenn Sie erkannt haben, dass Sie nur Ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden müssen, lässt sich dieser Tag hervorragend in einen Wohlfühl-Moment verwandeln. Sie waren lange nicht mehr so erholt!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Nehmen Sie sich etwas von dieser Gelassenheit mit in die letzte Phase des Sommers. Sie sind niemandem etwas schuldig!
Skorpione tanken neue Kraft
Keine Sorge, lieber Skorpion! Es ist völlig normal, dass Sie sich an diesem Neumond-Samstag ein wenig schlapp fühlen. Das Geheimnis liegt jetzt darin, nicht dagegen anzukämpfen, sondern sich der Ruhe einfach mal hinzugeben. Stellen Sie Ihr Energielevel nicht auf die Probe, sondern nutzen Sie diesen besonderen Tag lieber für eine Innenschau. Wenn Sie es zulassen und einfach mal nichts tun, finden Sie Ihre Mitte!
Am Sonntag kann es dann ein wenig energievoller weitergehen. Sie fühlen sich prächtig erholt und haben einiges vor. Auch Ihren Liebsten wird auffallen, wie ausgeglichen Sie wirken! Das Drama, das sich sonst immer wieder in das Leben eines Skorpions schleicht, hat an diesem Sonntag Sendepause. Stattdessen erwartet Sie ein harmonischer Sommertag. Wie schön!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Planen Sie Ihre Verabredungen klug! Am Samstag brauchen Sie Zeit für sich und am Sonntag freuen Sie sich über Gesellschaft.
Fische genießen die Neumond-Magie
Die Magie des Neumondes kann einen Fisch nicht abschrecken. Im Gegenteil! Sie spüren den starken Einfluss des Mondes und können sich wahrscheinlich am besten von allen Sternzeichen darauf einlassen. Jetzt beginnt etwas Neues. Was es ist, entscheiden Sie allein! Hören Sie auf Ihre Intuition und folgen Sie Ihrem Herzen. Sie schlafen glücklich, zufrieden und hoffnungsfroh ein.
Am Sonntag sollten Sie sich mit Menschen umgeben, die Ihnen guttun. Sei es jemand aus Ihrer Familie, ein*e gute*r Freund*in oder Ihr*e Partner*in. Gute Gespräche geben Ihnen an diesem Tag besonders viel, und gemeinsame Glücksminuten erfüllen Ihr Herz. Sie fühlen sich mit Ihren Liebsten und der Welt so verbunden und haben das tiefe Vertrauen, dass alles gut wird. Was für ein schöner Spätsommer-Start!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine Meditation. Statten Sie Ihrer Seele bei einer Traumreise einen Besuch ab.
