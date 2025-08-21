Ab dem 23.08.2025 erleben 3 Sternzeichen ein Wochenende voller sonniger Gelassenheit!

Am Samstag sollten Sie sich voll und ganz auf die Botschaften des Neumonds konzentrieren, lieber Stier! Es geht nicht darum, viel zu leisten. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich selbst und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie diese Neumond-Magie zulassen, wartet ein wunderbarer Tag auf Sie. Die Jungfrau-Energien werden Sie in nächster Zeit noch genug motivieren, also haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie jetzt einfach mal die Seele baumeln lassen.

Auch am Sonntag geht es gelassen und ausgeglichen weiter. Sie verspüren einen tiefen inneren Frieden, der Sie daran erinnert, dass Sie rein gar nichts tun müssen, was Sie nicht wollen. Wenn Sie erkannt haben, dass Sie nur Ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden müssen, lässt sich dieser Tag hervorragend in einen Wohlfühl-Moment verwandeln. Sie waren lange nicht mehr so erholt!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Nehmen Sie sich etwas von dieser Gelassenheit mit in die letzte Phase des Sommers. Sie sind niemandem etwas schuldig!