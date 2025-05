Das chinesische Monatshoroskop für Juni 2025 für das Sternzeichen Schwein

Sie sind ein sehr mitfühlendes Wesen, sollten aber aufpassen, sich nicht dauerhaft mit den Sorgen und Problemen anderer zu identifizieren. Zeigen Sie Mitgefühl, aber lassen Sie fremde Probleme nicht Ihre eigene Stimmung beeinflussen. Es kann helfen, sich ab und an abzugrenzen und Ruhe in der Stille zu finden. Mit Yoga und Entspannungsübungen bleiben Sie zudem in Ihrer Mitte.