Das chinesische Monatshoroskop für September 2023: Sternzeichen Büffel

Nach den letzten Sommermonaten fühlen sich Büffel im September ziemlich ausgelaugt. Sie sind anfällig für Erkältungskrankheiten und möchten sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Doch es steht einfach noch zu viel an. Setzen Sie sich dennoch nicht unter Druck und gehen Sie Ihre Vorhaben der Reihe nach an. Mit viel Vitamin C und frischer Luft unterstützen Sie Ihr Immunsystem.

Chinesisches Horoskop 2023: Sternzeichen Büffel