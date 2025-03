Das chinesische Monatshoroskop im April 2025 für das Sternzeichen Affe

Lieber Affe, grübeln Sie nicht so viel über das nach, was Ihnen fehlt, sondern erfreuen Sie sich lieber an dem, was Sie bereits haben. Dann kehrt Ihre Leichtigkeit schnell zurück und auch in Ihrem Liebesleben geht es harmonischer zu. Wer noch von der Liebe träumt, könnte im April ganz plötzlich fündig werden.