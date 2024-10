Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Affe

Sie erleben in Ihrer Beziehung eine schöne Zeit. Und aus einer Freundschaft kann sich die ganz große Liebe entwickeln. Lassen Sie es zu – Sie werden sich wundern, wie schön es wird. Eine Ziege weiß, was Sie zum Lachen bringt und in welcher Weise sie Sie unterstützen kann. Genießen Sie diese kraftvolle Verbindung.

Mit einem Drachen könnte es im Mai Ärger geben, denn plötzlich schleicht sich Misstrauen ein. Eine Aussprache bringt im Juni eine Menge und die Wogen glätten sich wieder. Im Oktober täuschen Sie sich nicht: Jemand hat ein Auge auf Sie geworfen. Machen Sie den ersten Schritt.

Die Eigenschaften des Sternzeichens Affe