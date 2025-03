Das chinesische Monatshoroskop im April 2025 für das Sternzeichen Tiger

Lieber Tiger, Sie sind guter Dinge und erledigen Ihre To-dos mit Sorgfalt und Spaß. Nichts kann Ihre gute Laune so schnell trüben und am Arbeitsplatz sammeln Sie viele Sympathiepunkte. Wenn Sie schon länger an einer neuen Idee feilen, dann lässt sich diese im April besonders gut umsetzen. Ihre Überzeugungskraft ist groß und Sie brauchen nur ein wenig Mut, um endlich loszulegen.