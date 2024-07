Das chinesische Monatshoroskop im August 2024 für das Sternzeichen Ratte

Liebe Ratte, im August geht es für sie in Sachen Liebe endlich Bergauf und alte Krisen, Dramen und lange Durststrecken lassen sich überwinden. Singles erfreuen sich am Sommer und haben jetzt sogar gute Chancen, endlich auf ihre große Liebe zu treffen. Doch auch vergebene Ratten erleben mehr Harmonie und Leidenschaft in ihrer Beziehung und können alte Streitigkeiten endlich beilegen.