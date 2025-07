Das chinesische Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Schwein

Für Singles gibt es keinen Grund, sich in Sachen Liebe unter Druck zu setzen. Die Liebe findet oft dann den Weg ins Leben, wenn man es am wenigsten erwartet. Statt sich Sorgen zu machen, lohnt es sich, offen zu bleiben und den Sommer zu genießen. Wer bereits in festen Händen ist, darf sich auf einen glücklichen Monat einstellen.