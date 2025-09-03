Nördlicher Mondknoten in den Fischen bis 26.07.2026: Zeit für spirituelles Wachstum und wahre Liebe!
Der Mondknoten befindet sich noch bis zum 26. Juli 2026 in den spirituellen Fischen und sorgt für wunderbare Liebesenergien und die Chance zur Heilung.
Der nördliche Mondknoten befindet sich bereits seit dem 11. Januar 2025 im Sternzeichen Fische. Damit befinden wir uns in einer Phase voller Liebe, Heilung und spiritueller Entwicklung. Bis zum 26. Juli 2026, also bis weit in das nächste Jahr, können wir noch von dieser besonderen Konstellation profitieren. Doch warum ist der Mondknoten in der Astrologie so wichtig? Und was macht gerade den Fische-Mondknoten so magisch und bedeutend für Ihr Leben?
Mondknoten im Überblick: Das bedeutet er
Der Mondknoten ist kein Himmelskörper, sondern der Schnittpunkt von Sonne- und Mondbahn, und in der Astrologie ein Symbol für Ihre persönliche Entwicklung. Je nach aktueller Position zeigt er, welche Lebensthemen jetzt besonders wichtig sind.
Ungefähr alle 1,5 Jahre verändert sich die Mondknotenachse, wobei der nördliche Mondknoten (aufsteigend) und der südliche Mondknoten (absteigend) im Tierkreis gegenüberliegen. Daraus ergeben sich jeweils diese wiederkehrenden Sternzeichen-Kombinationen:
Fische (nördlicher Mondknoten) – Jungfrau (südlicher Mondknoten)
Wassermann (nördlicher Mondknoten) – Löwe (südlicher Mondknoten)
Steinbock (nördlicher Mondknoten) – Krebs (südlicher Mondknoten)
Schütze (nördlicher Mondknoten) – Zwillinge (südlicher Mondknoten)
Skorpion (nördlicher Mondknoten) – Stier (südlicher Mondknoten)
Waage (nördlicher Mondknoten) – Widder (südlicher Mondknoten)
Die Sternzeichen-Kombinationen sind sehr unterschiedlich gepolt. Fische gelten beispielsweise als sanftmütig und romantisch, während die Jungfrau eher nüchtern und pragmatisch ist. Demnach gibt es mit jeder Mondknotenachse auch konfliktträchtige Themen, die bearbeitet werden müssen.
Die Aufgabe besteht darin, sich von den Eigenschaften des Sternzeichens der südlichen, absteigenden Mondknotenachse zu lösen und sich mehr dem nördlichen, aufsteigenden Zeichen zuzuwenden. Ebenso, wie auch ein Kompass immer nach Norden zeigt. Der absteigende Mondknoten zeigt die Vergangenheit, alte Muster und Gewohnheiten, die losgelassen werden sollten. Der aufsteigende Mondknoten hingegen birgt das Potenzial für zukünftige, geistige und persönliche Entwicklungsprozesse, innerhalb der Gesellschaft und für jeden Einzelnen.
Für die persönliche Deutung der eigenen Mondknotenachse benötigen Sie Ihr Geburtshoroskop. Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Artikel zum Mondknoten in den 12 Häusern.
Womit bereichert uns der Mondknoten in den Fischen?
Zuletzt stand der aufsteigende Mondknoten vom 12. Juli 2023 bis zum 11. Januar 2025 im Widder. Damit wurden besonders die berufliche Weiterentwicklung und das Erreichen von Unabhängigkeit gefördert. Mit dem Einzug des Mondknotens in das Wasserzeichen Fische hat sich der Einfluss seit Jahresanfang jedoch verändert und wir werden dazu angehalten, dem Leben, den Menschen und uns selbst mit mehr Liebe zu begegnen.
Zusätzlich verstärkt der aktuelle Saturn in den Fischen diese Entwicklung bis Mai 2026, indem er Gefühlstiefe und Selbstreflexion fördert. Kein Wunder, immerhin sind Fische tief fühlende Wesen, ausgestattet mit einer guten Intuition und einem Hang zum Übersinnlichen.
Nehmen Sie die Eigenschaften des Tierkreiszeichens an, sind viele positive Veränderungen möglich. Materielle und alltägliche Sorgen erscheinen nun kleiner, denn emotionale Themen und besonders die Liebe werden wichtiger. Vielleicht finden Sie jetzt endlich Ihre zweite Hälfte, die ersehnte Verlobung findet statt oder die Gründung Ihrer eigenen Familie steht an? Der Wunsch nach Hingabe und Verbundenheit, den dieser Fische-Einfluss weckt, macht dies jedenfalls sehr wahrscheinlich. Selbst überzeugte Singles lassen sich womöglich von einer festen Beziehung überzeugen. Bleiben Sie gespannt, was in den kommenden Monaten noch alles möglich ist!
Spirituelle Themen und Religion erhalten durch den mythischen Einfluss der Fische außerdem ein stärkeres Gewicht und alte Leiden, seelische oder gesundheitliche, können heilen. Womöglich spüren Sie bereits, wie Körper und Geist sich stärker verbinden und Sie immer mehr mit sich ins Reine kommen? Oder haben Sie in letzter Zeit erkannt, dass Vergebung ein gesünderer Weg ist als langer Groll? Das liegt daran, dass es leichter fällt, alte Streitigkeiten und Feindschaften friedlich aufzulösen und die eigene Lebensenergie positiver zu nutzen.
Eine besondere Lernaufgabe in dieser Zeit ist allerdings, sich in seiner Liebe für andere nicht zu verlieren oder gar aufzuopfern. Befreien Sie sich unbedingt aus ungesunden Beziehungen und Lebenssituationen und konzentrieren Sie sich lieber auf das, was Sie persönlich erfüllt.
