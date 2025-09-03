Nördlicher Mondknoten in den Fischen bis 26.07.2026: Zeit für spirituelles Wachstum und wahre Liebe!

Zuletzt stand der aufsteigende Mondknoten vom 12. Juli 2023 bis zum 11. Januar 2025 im Widder. Damit wurden besonders die berufliche Weiterentwicklung und das Erreichen von Unabhängigkeit gefördert. Mit dem Einzug des Mondknotens in das Wasserzeichen Fische hat sich der Einfluss seit Jahresanfang jedoch verändert und wir werden dazu angehalten, dem Leben, den Menschen und uns selbst mit mehr Liebe zu begegnen.

Zusätzlich verstärkt der aktuelle Saturn in den Fischen diese Entwicklung bis Mai 2026, indem er Gefühlstiefe und Selbstreflexion fördert. Kein Wunder, immerhin sind Fische tief fühlende Wesen, ausgestattet mit einer guten Intuition und einem Hang zum Übersinnlichen.

Nehmen Sie die Eigenschaften des Tierkreiszeichens an, sind viele positive Veränderungen möglich. Materielle und alltägliche Sorgen erscheinen nun kleiner, denn emotionale Themen und besonders die Liebe werden wichtiger. Vielleicht finden Sie jetzt endlich Ihre zweite Hälfte, die ersehnte Verlobung findet statt oder die Gründung Ihrer eigenen Familie steht an? Der Wunsch nach Hingabe und Verbundenheit, den dieser Fische-Einfluss weckt, macht dies jedenfalls sehr wahrscheinlich. Selbst überzeugte Singles lassen sich womöglich von einer festen Beziehung überzeugen. Bleiben Sie gespannt, was in den kommenden Monaten noch alles möglich ist!

Spirituelle Themen und Religion erhalten durch den mythischen Einfluss der Fische außerdem ein stärkeres Gewicht und alte Leiden, seelische oder gesundheitliche, können heilen. Womöglich spüren Sie bereits, wie Körper und Geist sich stärker verbinden und Sie immer mehr mit sich ins Reine kommen? Oder haben Sie in letzter Zeit erkannt, dass Vergebung ein gesünderer Weg ist als langer Groll? Das liegt daran, dass es leichter fällt, alte Streitigkeiten und Feindschaften friedlich aufzulösen und die eigene Lebensenergie positiver zu nutzen.

Eine besondere Lernaufgabe in dieser Zeit ist allerdings, sich in seiner Liebe für andere nicht zu verlieren oder gar aufzuopfern. Befreien Sie sich unbedingt aus ungesunden Beziehungen und Lebenssituationen und konzentrieren Sie sich lieber auf das, was Sie persönlich erfüllt.