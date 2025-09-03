Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den September als wahren Glücksmonat!

Für Sie als Tiger wird es im September aufregend. Sie haben Lust, Neues auszuprobieren und auch noch ein paar Seiten an sich selbst zu entdecken. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie Ihren Schatz auf romantische Abenteuer entführen oder aber – und das geht an alle Single-Tiger – sich endlich trauen, die eine Person anzusprechen, die Ihnen schon lange im Kopf herumspukt. Sie werden auf jeden Fall schöne Stunden erleben, die Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben können.

Im Job zahlt es sich jetzt aus, wenn Sie stets am Ball bleiben und sich nicht zu sehr ablenken lassen. Wer weiß, vielleicht finden Sie sogar noch ein ganz neues Projekt, in das Sie eintauchen können. Langweilig wird es bestimmt nicht. Sie werden diesen Monat den Lohn für Ihre Arbeit ernten, vertrauen Sie darauf.

Extra-Tipp für einen schönen September: Von Balance verstehen Sie diesen Monat eine ganze Menge, denn Sie finden sie nahezu mühelos. Gut so! Behalten Sie sich das bei und nehmen Sie sich die Pausen, die Sie brauchen.