Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den September als wahren Glücksmonat!
Das Rundumsorglos-Paket des Universums bekommen im September gleich vier chinesische Sternzeichen serviert.
Die besten Nachrichten direkt vorweg: Der September wird für die chinesischen Tierkreiszeichen bis auf ein paar kleine Ausnahmen hier und da grundsätzlich ein ziemlich guter Monat. Das reicht von spannenden beruflichen Chancen über romantische Stunden bis hin zu tollen Erholungsmöglichkeiten. Es gibt reichlich Grund zur Freude. Für vier chinesische Tierkreiszeichen gilt das allerdings noch ein bisschen mehr als für alle anderen. Sie dürfen sich wirklich in jedem Bereich ihres Lebens über Aufwind freuen und schreiten frisch beschwingt durch den Monat. Mehr Details verrät das Horoskop.
Ihr chinesisches Sternzeichen ist hier nicht aufgeführt? Dann lesen Sie hier das September-Monatshoroskop für alle chinesischen Zeichen.
Ratten bezaubern mit ihrer Freude
Ob vergeben oder nicht, im September sieht es in Liebesdingen sehr gut aus. Als Ratte mit festem Partner oder fester Partnerin dürfen Sie sich auf Wochen der Zärtlichkeit und Harmonie freuen. Ihr Herzblatt freut sich, weil Sie ihm*ihr ganz besonders viel Aufmerksamkeit widmen. Sie genießen die Zeit, die Sie zu zweit verbringen, jetzt einfach ganz besonders. Für Singles können die kommenden Wochen darüber entscheiden, ob sie nicht auch bald Teil eines Pärchens sind. Es wird spannend!
Sie sind diesen Monat außerdem energiegeladen und ausstrahlungsstark. Das gefällt nicht nur Ihnen selbst gut, sondern sorgt auch auf der Arbeit dafür, dass Sie mit super Leistungen glänzen können. Das kann sich langfristig auszahlen.
Extra-Tipp für einen schönen September: Verbringen Sie viel Zeit mit Ihren Liebsten. Es wird Ihnen guttun.
Tiger verstehen es, die Balance zu finden
Für Sie als Tiger wird es im September aufregend. Sie haben Lust, Neues auszuprobieren und auch noch ein paar Seiten an sich selbst zu entdecken. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie Ihren Schatz auf romantische Abenteuer entführen oder aber – und das geht an alle Single-Tiger – sich endlich trauen, die eine Person anzusprechen, die Ihnen schon lange im Kopf herumspukt. Sie werden auf jeden Fall schöne Stunden erleben, die Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben können.
Im Job zahlt es sich jetzt aus, wenn Sie stets am Ball bleiben und sich nicht zu sehr ablenken lassen. Wer weiß, vielleicht finden Sie sogar noch ein ganz neues Projekt, in das Sie eintauchen können. Langweilig wird es bestimmt nicht. Sie werden diesen Monat den Lohn für Ihre Arbeit ernten, vertrauen Sie darauf.
Extra-Tipp für einen schönen September: Von Balance verstehen Sie diesen Monat eine ganze Menge, denn Sie finden sie nahezu mühelos. Gut so! Behalten Sie sich das bei und nehmen Sie sich die Pausen, die Sie brauchen.
Hasen starten jetzt durch
Der Sommer mag sich langsam seinem Ende entgegenneigen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es langweilig für Sie wird, lieber Hase. Zugegeben, im Job kehrt jetzt ein bisschen mehr Ruhe ein. Aber dafür sind Sie unter Umständen ganz dankbar. Manchmal ist es auch ziemlich gut, wenn nicht hinter jeder Ecke eine neue Deadline lauert oder das nächste Projekt, das in Angriff genommen werden muss. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Akkus für die nächste Phase aufzuladen, in der Ihr Terminkalender wieder gut gefüllt sein wird.
Wenn wir uns Ihr Liebesleben im September dagegen einmal genauer angucken, sieht es da vollkommen anders aus. Von Ruhe ist da keine Spur. Das Gegenteil ist der Fall: Sie blühen richtig auf. Es wird ausgelassen, leidenschaftlich und harmonisch. Heißen Sie das willkommen und genießen Sie es.
Extra-Tipp für einen schönen September: Die nächsten Wochen bieten die willkommene Möglichkeit,sich optimal auf den Herbst vorzubereiten. Finden Sie zu Ihrer Mitte und geben Sie Körper und Geist das, was sie brauchen.
Ziegen haben die gute Laune gepachtet
Egal, wo Sie im September auftauchen, liebe Ziege, Sie erhellen den Raum. Sie bewegen sich mit viel Selbstvertrauen und jeder Menge guter Laune durch die nächsten Wochen. Auf der Arbeit sind Sie kaum zu bremsen und zeigen ganz eindeutig Ihre Stärken. Das bleibt nicht ungesehen. Neue Entwicklungen bahnen sich an. Halten Sie die Augen offen.
Ihre tolle Ausstrahlung hat übrigens auch große Auswirkungen auf Ihr Liebesleben. Sie bezaubern die Menschen in Ihrer Umgebung geradezu. Es ist fast, als würde Sie ein unsichtbarer Glanz umgeben, der alle in Ihren Bann zieht. Der Monat verspricht, voller romantischer Chancen zu sein.
Extra-Tipp für einen schönen September: Die Natur ist Ihnen im September ein guter Freund. Sie genießen jede Minute, jede Stunde, die Sie an der frischen Luft verbringen können. Machen Sie das Beste aus diesen letzten Wochen des Sommers.