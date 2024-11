Das chinesische Monatshoroskop im Dezember 2024: Sternzeichen Schlange

Single-Schlangen sind in Flirtlaune und ziehen andere magisch an. Es kann jetzt sogar jemand dabei sein, der das Potenzial zur großen Liebe hat. Paare genießen die Vorweihnachtszeit und machen es sich gern zuhause gemütlich. Sollte Ihre bessere Hälfte Ihre Hilfe benötigen, erweisen Sie sich zudem als wahrer Fels in der Brandung.