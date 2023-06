Das chinesische Monatshoroskop im Juli 2023: Sternzeichen Drache

Liebe

Singles genießen Ihre Ruhe und Freiheit, sind einem lockeren Flirt aber nicht abgeneigt, Ob sich mehr daraus entwickelt, wird sich zeigen. Vergebene Drachen sollten nicht stur auf Ihrem Standpunkt verharren. Ihr Schatz meint es gut mit Ihnen und Sie sollten sich von ein paar großartigen Ideen mitreißen lassen.

Beruf

Drachen glänzen im Job mit Ihrer zuverlässigen und besonnenen Art. Sie bringen Ruhe und Ordnung in jedes Chaos und sind ein gutes Vorbild für andere. Das merkt auch die obere Etage und es ist gut möglich, dass schon bald eine Beförderung winkt.

Gesundheit

Hocken Sie nicht nur in der Stube, sondern verbringen Sie mehr Zeit an der frischen Luft. Wenn es Ihnen am Mittag zu heiß ist, bieten sich auch Spaziergänge am frühen Morgen oder spätem Abend an. Hauptsache, Sie kommen in Bewegung und tun etwas für Ihre Fitness.