Das chinesische Monatshoroskop im Juli 2024 für das Sternzeichen Ratte

In der Liebe erwartet Sie ein Auf und Ab der Gefühle, liebe Ratte. Singles, die sich auf Partnersuche befinden, dürfen vom Juli nicht allzu viel erwarten. Es sind ein paar Flirts möglich, doch es will nicht so recht funken. Erzwingen Sie nichts und genießen Sie den Sommermonat lieber solo.

Bei vergebenen Ratten hängt öfter mal der Haussegen schief. Vor allem in der Monatsmitte herrscht Konfliktpotenzial und Sie kommen nicht auf einen Nenner. Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten.