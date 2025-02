Das chinesische Monatshoroskop im März 2025 für das Sternzeichen Hase

In der Liebe braucht der Hase starke Nerven, denn es kann immer wieder ziemlich kriseln. Wie schön, dass Sie so wunderbare Menschen um sich herum haben, die sie schnell auf andere Gedanken bringen. Gehen Sie also raus und haben Sie trotzdem Spaß! Bei Unternehmungen lassen sich sogar auch ein paar neue Freundschaften schließen.