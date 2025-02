Chinesisches Monatshoroskop für März 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit

Im März blicken wir endlich in Richtung Frühling, denn die Tage sind wieder länger, die Pflanzen erwachen aus ihrem Winterschlaf und die ersten Vögel kehren aus dem Süden zurück. Doch das ist natürlich nicht das Einzige, was der März uns zu bieten hat.

Seit dem chinesischen Neujahrsfest am 29. Januar befinden wir uns nämlich laut chinesischem Mondkalender im Jahr der Holz-Schlange. In diesem ehrgeizigen Zeichen fallen uns Neuanfänge und Weiterentwicklungen sehr viel leichter und geistige Höhenflüge sowie neue Erfindungen sind keine Seltenheit.

Wie Ihr chinesisches Sternzeichen die Kraft der Holz-Schlange im Monat März nutzt und was es konkret in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit erlebt, erfahren Sie in unserem chinesischen Monatshoroskop.

Wie sich Ihr Liebesleben im Jahr der Holz-Schlange entwickelt, an welchen Tagen es in der Liebe besonders gut läuft und mit welchen Sternzeichen es besonders funkt, können Sie außerdem im chinesischen Liebeshoroskop für 2025 erfahren.

Jetzt wünschen wir aber erstmal viel Freude beim Lesen des chinesischen Monatshoroskops!