Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2024 für das Sternzeichen Drache

Singles müssen gar nicht viel tun, Sie kommen einfach gut bei anderen an und sind heiß begehrt. Doch wenn jemand dabei ist, der Ihnen unter die Haut geht, legen Sie sich so richtig ins Zeug und erobern Ihr Gegenüber im Sturm. Paare erleben eine ruhige und harmonische Liebesphase, in der sie ihr gemeinsames Glück einfach nur genießen können.