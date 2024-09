Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2024 für das Sternzeichen Hase

Lieber Hase, auf diesen Oktober können Sie sich freuen. Ihre Beziehung kann so richtig aufblühen, denn Sie zwei befinden sich auf einer Wellenlänge und erfreuen sich an einer knisternden Erotik. Auch alte Unstimmigkeiten lassen sich klären. Single-Hasen könnten auf jemanden treffen, der sie umhaut. Überstürzen Sie aber bitte nichts und lernen Sie Ihr Gegenüber erstmal in Ruhe kennen.