Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2024 für das Sternzeichen Tiger

In der Liebe sollten Tiger sich mehr um die Bedürfnisse Ihres Herzblatts kümmern. Sie haben sich in letzter Zeit zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf Ihr Gegenüber konzentriert. Versuchen Sie, die Balance in Ihrer Partnerschaft wieder herzustellen und überlegen Sie sich ruhig mal wieder eine romantische Überraschung. Singles konzentrieren sich im Oktober besser auf Ihre Freundschaften und die Familie. Zum Verlieben oder daten ist noch nicht die richtige Person dabei.