Das Engeltarot für das Sternzeichen Fische für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Die Engeltarotkarte für Fische verrät, was Sie in der Woche vom 1. bis 7. September 2025 erwartet!
Satquiel – Trost
Nach einer Niederlage und einer kleinen Pechsträhne fassen Sie jetzt wieder neuen Mut. Und das klappt hervorragend. Ihre Belastungen und Ängste werden sich in Luft auflösen. Außerdem kann es zu einem unverhofften Geldsegen kommen. Das Glück ist Ihnen also wieder hold. Finanzielle, vielleicht sogar juristische Probleme sind passé. Das erfüllt Sie mit Demut. Auch entwickeln Sie jetzt sehr viel mehr Mitgefühl und Toleranz für Ihre Mitmenschen. Bewahren Sie sich das!
Video: Glutamat