Alles zum Fische-Vollmond 07.09.2025: 3 Sternzeichen tauchen in eine magische Traumwelt ein!

Das Sternzeichen Fische wird vor allem mit Empathie, Kreativität und Spiritualität in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu den bodenständigen Erdzeichen ist das sensible Wasserzeichen dafür bekannt, sich voll und ganz seinen Träumen hinzugeben. Kein Wunder also, dass die Fische-Energien uns an diesem Sonntag in eine magische Welt entführen, in der wir ein tolles Gespür für andere, aber auch unsere eigenen Bedürfnisse haben.

Das ist der größte Vorteil eines Fische-Vollmonds: Wir alle werden mit einer ausgeprägten Intuition beschenkt, die uns dabei hilft, Licht ins Dunkel unserer Seele zu bringen. Das kann für einige allerdings auch überfordernd sein. Gerade die Sternzeichen, die sich lieber am Weltlichen festhalten und die Dinge so nehmen, wie sie sind, und nicht, wie sie sein könnten, müssen einen ganz schön großen Schritt aus ihrer Komfortzone wagen.

Achtsamkeit ist hier der Schlüssel, vor allem, weil die Energien noch von der Mondfinsternis verstärkt werden! Lassen Sie sich auf die Kräfte des Universums ein und nutzen Sie diesen Tag, um mit Ihrer Seele in Verbindung zu treten. Channeling ist dafür eine gute Methode, oder aber Sie nehmen sich einen Moment, um zu meditieren. Schreiben Sie auch gerne einen Brief an den Vollmond oder führen Sie ein anderes Vollmond-Ritual durch. Lassen Sie diese kosmische Chance auf keinen Fall ungenutzt verstreichen. Treten Sie ein in die Traumwelt der Fische, und Sie finden Klarheit!

