Alles zum Fische-Vollmond 07.09.2025: 3 Sternzeichen tauchen in eine magische Traumwelt ein!
Am 07.09.2025 findet nicht nur ein Vollmond in den Fischen, sondern auch eine totale Mondfinsternis statt. Mehr dazu!
Bereits am 6. September zieht der Mond in das verträumte Wasserzeichen Fische. Er macht sich schon einmal bereit für seinen großen Auftritt am Folgetag! Am Sonntag ist es dann so weit: Abends, gegen 20 Uhr, steht er als Vollmond am Himmel. Doch nicht nur das ist an diesem Tag so besonders. Kurz danach ereignet sich eine totale Mondfinsternis. Dieses Himmelsereignis entsteht, wenn die Erde das direkte Sonnenlicht blockiert und nur noch von der Erdatmosphäre gestreutes, rötliches Licht den Mond erreicht. In der Astrologie steht eine Mondfinsternis vor allem für einen tiefen Blick in unsere Seele. Energien, die sich perfekt mit denen der spirituellen Fische vereinen!
Jetzt aktuell: Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!
Wie wirkt der Fische-Vollmond auf uns?
Das Sternzeichen Fische wird vor allem mit Empathie, Kreativität und Spiritualität in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu den bodenständigen Erdzeichen ist das sensible Wasserzeichen dafür bekannt, sich voll und ganz seinen Träumen hinzugeben. Kein Wunder also, dass die Fische-Energien uns an diesem Sonntag in eine magische Welt entführen, in der wir ein tolles Gespür für andere, aber auch unsere eigenen Bedürfnisse haben.
Das ist der größte Vorteil eines Fische-Vollmonds: Wir alle werden mit einer ausgeprägten Intuition beschenkt, die uns dabei hilft, Licht ins Dunkel unserer Seele zu bringen. Das kann für einige allerdings auch überfordernd sein. Gerade die Sternzeichen, die sich lieber am Weltlichen festhalten und die Dinge so nehmen, wie sie sind, und nicht, wie sie sein könnten, müssen einen ganz schön großen Schritt aus ihrer Komfortzone wagen.
Achtsamkeit ist hier der Schlüssel, vor allem, weil die Energien noch von der Mondfinsternis verstärkt werden! Lassen Sie sich auf die Kräfte des Universums ein und nutzen Sie diesen Tag, um mit Ihrer Seele in Verbindung zu treten. Channeling ist dafür eine gute Methode, oder aber Sie nehmen sich einen Moment, um zu meditieren. Schreiben Sie auch gerne einen Brief an den Vollmond oder führen Sie ein anderes Vollmond-Ritual durch. Lassen Sie diese kosmische Chance auf keinen Fall ungenutzt verstreichen. Treten Sie ein in die Traumwelt der Fische, und Sie finden Klarheit!
Es ist Zeit für eine Meditation: Das Mantra des Tages liefert Ihnen die passenden Affirmationen
Fische werden vom Glanz des Vollmondes inspiriert
Natürlich stehen Sie im Fokus dieses magischen Sonntags, lieber Fisch. Immerhin spielen sich Vollmond und Mondfinsternis in Ihrem Zeichen ab. Die kraftvollen Energien, die sich wie ein Zauber anfühlen, wirken auf Sie nicht überfordernd, sondern inspirierend. Auf Sie warten emotionale Erkenntnisse und vielleicht auch Wahrheiten, die im ersten Moment überraschend sind. Sie könnten zum Beispiel merken, wo Sie sich in Beziehungen verloren haben oder sich zu wenig zugetraut haben. Das Licht des Vollmonds lädt Sie mit neuem Selbstbewusstsein auf. Vertrauen Sie jetzt besonders auf Ihr Bauchgefühl und schrecken Sie nicht davor zurück, wichtige Entscheidungen zu treffen.
Krebse finden eine neue Verbindung zu ihrer Seele
Auch Sie scheuen sich als Wasserzeichen nicht davor, in die Tiefen des Vollmondes einzutauchen. Dieser kosmische Moment lädt Sie ein, sich selbst mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen – so, wie Sie es immer bei Ihren Mitmenschen tun. Plötzlich wird Ihnen klar, in welchen Bereichen Sie vielleicht den Wunsch Ihrer Seele missachtet haben, um es anderen recht zu machen. Dabei sollten Sie selbst die Hauptrolle in Ihrem Leben spielen. Da der Mond als Ihr Herrscher ohnehin einen starken Einfluss auf Sie hat, können Sie Ihre Fragen nun auch direkt in den Himmel senden. Und plötzlich sagt Ihr Herz Ihnen, welcher Weg der richtige ist.
Skorpione wechseln die Perspektive
Auch Ihnen, lieber Skorpion, macht die transformierende Wirkung des Vollmondes keine Angst. Im Gegenteil, Sie können ohnehin nicht viel mit Oberflächlichkeit anfangen. Für Sie bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, Ihre Perspektive zu wechseln und sich in Ihre Liebsten hineinzuversetzen. Zu Ihrer eigenen Gefühlswelt haben Sie immer einen sehr guten Zugang, aber meistens werden Sie so von Ihren Emotionen überrollt, dass Sie kaum noch Kapazitäten für die Ihrer Mitmenschen haben. Der Fische-Vollmond bietet Ihnen die Chance, klärende Gespräche zu führen. Jetzt können Sie Missverständnisse aus der Welt schaffen, die Sie schon lange belasten. Was für positive Aussichten!
Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)