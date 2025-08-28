Für 3 Sternzeichen wird das letzte August-Wochenende ab 30.08.2025 zum besonderen Highlight!
Das Wochenende ab dem 30.08. wird vom Schütze-Mond regiert und lässt 3 Sternzeichen gestärkt in den September starten.
Am 30. August 2025 beginnt das letzte August-Wochenende mit einer Mondpause, die bis 16:06 Uhr andauert. Danach wechselt der Mond in das lebensfrohe Zeichen Schütze und schenkt uns für die kommenden Tage jede Menge Optimismus, Leidenschaft und Abenteuerlust. Gute Laune und Geselligkeit stehen nun ganz oben auf der Agenda – ein perfekter Auftakt für den Spätsommermonat September, der von der kraftvollen Jungfrau-Energie geprägt wird.
Für drei Sternzeichen wird das Wochenende zu einem ganz besonderen Highlight und bildet den krönenden Abschluss des Monats. Sie starten voller Energie und guter Laune in den September.
Zwillinge erleben ein Wochenende voller Lebensfreude und Magie
Wenn der Mond in der Pause ist, starten Zwillinge zunächst etwas müde in den Samstag und kommen in allem etwas langsamer voran. Doch ab dem Nachmittag gibt Ihnen das Universum grünes Licht. Die Schütze-Energie entfacht Ihre Lebenskraft aufs Neue, und Sie begeistern Ihr Umfeld mit Ihrer positiven Art und inspirierenden Ideen. Selbst in schwierigen Situationen sind Sie eine wertvolle Stütze für Ihre Mitmenschen und zeigen große Hilfsbereitschaft. Ihre Ausstrahlung bleibt nicht unbemerkt und vor allem am Samstagabend könnten Singles einen bezaubernden Kontakt knüpfen.
Auch am Sonntag hält Ihre gute Stimmung an und in Gesellschaft Ihrer Lieblingsmenschen fühlen Sie sich rundum wohl, tauschen sich angeregt aus und entdecken neue Seiten an sich selbst. Vergebene Zwillinge dürfen sich auf besonders liebevolle Momente mit ihrem Herzensmenschen freuen.
Tipp der Sterne: Genießen Sie dieses unbeschwerte Wochenende und lassen Sie die Sorgen los. Nicht hinter jedem Glücksmoment verbirgt sich ein Haken – manchmal darf man sich einfach treiben lassen.
Widder erleben erfüllende Begegnungen und entspannte Stunden
Lieber Widder, als dynamisches Feuerzeichen sind Sie es gewohnt, Ihre Pläne sofort umzusetzen. Doch ab Samstag ist etwas Geduld gefragt. Nutzen Sie die Zeit am besten, um den Fokus auf Freund*innen, Familie und die Liebe zu legen, denn gerade im zwischenmenschlichen Bereich erwarten Sie wunderschöne Momente. Der Schütze-Mond fördert gemeinsame Unternehmungen, bei denen Sie viel Freude erleben und Ihre Lebenslust voll auskosten können.
Am Sonntag sehnen Sie sich dann nach Rückzug und Erholung. Hören Sie auf dieses Bedürfnis und gestalten Sie den Tag ganz entspannt und ohne Hektik. Vielleicht schlafen Sie mal in Ruhe aus und kuscheln mit Ihrer besseren Hälfte?
Tipp der Sterne: Wenn Sie Ihre Energiereserven wieder aufladen möchten, gelingt Ihnen das am besten bei Bewegung in der freien Natur. Gönnen Sie sich diese Auszeit!
Steinböcke finden zu neuer Balance und Geborgenheit
Als Steinbock wissen Sie, wie wichtig es ist, sich hin und wieder zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Die Mondpause am Samstag lädt dazu ein, mit einem Achtsamkeitsritual oder einer Meditation in den Tag zu starten. Danach fühlen Sie sich erfrischt und können Ihre Gedanken ordnen. Den Rest des Tages genießen Sie dann am liebsten in aller Ruhe, fernab von Hektik und Trubel. Ein liebevoll zubereitetes Abendessen im Kreis der Familie tut Ihnen am Abend besonders gut.
Der Schütze-Mond am Sonntag schenkt Ihnen frische Energie, sofern Sie es nicht mit Ihrem Aktionismus übertreiben. Doch auch Ihre Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit wächst. Jetzt ist die ideale Gelegenheit, um mehr Zeit mit Ihrem Herzblatt zu verbringen, denn gemeinsame Unternehmungen stärken Ihre Beziehung und schenken Ihnen neue Erlebnisse, die verbinden.
Tipp der Sterne: Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie Ihre Verpflichtungen einmal hintanstellen. Gönnen Sie sich dieses Wochenende ganz bewusst Zeit für sich und Ihre Bedürfnisse – das ist längst überfällig und tut Ihnen rundum gut.
