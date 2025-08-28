Für 3 Sternzeichen wird das letzte August-Wochenende ab 30.08.2025 zum besonderen Highlight!

Wenn der Mond in der Pause ist, starten Zwillinge zunächst etwas müde in den Samstag und kommen in allem etwas langsamer voran. Doch ab dem Nachmittag gibt Ihnen das Universum grünes Licht. Die Schütze-Energie entfacht Ihre Lebenskraft aufs Neue, und Sie begeistern Ihr Umfeld mit Ihrer positiven Art und inspirierenden Ideen. Selbst in schwierigen Situationen sind Sie eine wertvolle Stütze für Ihre Mitmenschen und zeigen große Hilfsbereitschaft. Ihre Ausstrahlung bleibt nicht unbemerkt und vor allem am Samstagabend könnten Singles einen bezaubernden Kontakt knüpfen.

Auch am Sonntag hält Ihre gute Stimmung an und in Gesellschaft Ihrer Lieblingsmenschen fühlen Sie sich rundum wohl, tauschen sich angeregt aus und entdecken neue Seiten an sich selbst. Vergebene Zwillinge dürfen sich auf besonders liebevolle Momente mit ihrem Herzensmenschen freuen.

Tipp der Sterne: Genießen Sie dieses unbeschwerte Wochenende und lassen Sie die Sorgen los. Nicht hinter jedem Glücksmoment verbirgt sich ein Haken – manchmal darf man sich einfach treiben lassen.

Das Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Zwillinge