Für diese 3 Sternzeichen wird der September 2025 zu einem unvergesslichen Fest der Liebe

Der September 2025 kann zum echten Liebeshighlight werden. Wir starten den Monat mit einer leidenschaftlichen Löwe-Venus, die uns dazu inspiriert, offen zu unseren Gefühlen zu stehen und uns nach Wertschätzung und Anerkennung zu sehnen. Die perfekte Voraussetzung, um neue Kontakte zu knüpfen. Eine tolle Aussicht für alle Singles, die noch auf der Suche nach einer Begleitung für den Herbst und darüber hinaus sind. Aber auch Paare profitieren von diesen Energien, indem sie sich jetzt wieder bewusst Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zeigen und sagen, wie viel sie sich bedeuten.

Am 19. September wechselt der Liebesplanet dann in die Jungfrau. Die Atmosphäre wird nun ernsthafter als zuvor, und wir haben die Gelegenheit, unsere spielerischen Verbindungen zu festigen. Das passt perfekt zu der kuscheligen Herbststimmung, die am 22. September einsetzt, wenn die Sonne in das Sternzeichen Waage zieht. Die Energien des harmoniebedürftigen Luftzeichens verstärken das Bedürfnis nach einer Partnerschaft zusätzlich. Kein Wunder, dass im Herbst auch die sogenannte „Cuffing Season“ beginnt, also die Saison, in der wir uns gerne binden und freiwillig ein Stück unserer Sommerfreiheit aufgeben. Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Herbsttage mit unserem Lieblingsmenschen.

Ob es jedem Sternzeichen nun gelingt, die große Liebe zu finden, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist das aber auch gar nicht das, was Sie sich gerade wünschen. Tolle Liebeschancen können sich ja auch immer auf die Selbstliebe beziehen. Fest steht, dass bei diesen drei Sternzeichen im September 2025 die Romantik nicht zu kurz kommt. Ob Single, vergeben oder glücklich allein? Jetzt kommt jede*r auf seine Kosten!

Lesen Sie außerdem: Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten