Für diese 3 Sternzeichen wird der September 2025 zu einem unvergesslichen Fest der Liebe
Diese 3 Sternzeichen verabschieden den Sommer mit zauberhaften Liebeschancen und starten romantisch in den Herbst 2025!
Der September 2025 kann zum echten Liebeshighlight werden. Wir starten den Monat mit einer leidenschaftlichen Löwe-Venus, die uns dazu inspiriert, offen zu unseren Gefühlen zu stehen und uns nach Wertschätzung und Anerkennung zu sehnen. Die perfekte Voraussetzung, um neue Kontakte zu knüpfen. Eine tolle Aussicht für alle Singles, die noch auf der Suche nach einer Begleitung für den Herbst und darüber hinaus sind. Aber auch Paare profitieren von diesen Energien, indem sie sich jetzt wieder bewusst Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zeigen und sagen, wie viel sie sich bedeuten.
Am 19. September wechselt der Liebesplanet dann in die Jungfrau. Die Atmosphäre wird nun ernsthafter als zuvor, und wir haben die Gelegenheit, unsere spielerischen Verbindungen zu festigen. Das passt perfekt zu der kuscheligen Herbststimmung, die am 22. September einsetzt, wenn die Sonne in das Sternzeichen Waage zieht. Die Energien des harmoniebedürftigen Luftzeichens verstärken das Bedürfnis nach einer Partnerschaft zusätzlich. Kein Wunder, dass im Herbst auch die sogenannte „Cuffing Season“ beginnt, also die Saison, in der wir uns gerne binden und freiwillig ein Stück unserer Sommerfreiheit aufgeben. Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Herbsttage mit unserem Lieblingsmenschen.
Ob es jedem Sternzeichen nun gelingt, die große Liebe zu finden, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist das aber auch gar nicht das, was Sie sich gerade wünschen. Tolle Liebeschancen können sich ja auch immer auf die Selbstliebe beziehen. Fest steht, dass bei diesen drei Sternzeichen im September 2025 die Romantik nicht zu kurz kommt. Ob Single, vergeben oder glücklich allein? Jetzt kommt jede*r auf seine Kosten!
Wassermänner finden Ihre*n Seelenverwandte*n
Sie müssen sich im September gar keine Sorgen um Ihr Liebesglück machen, lieber Wassermann. Ganz im Gegenteil! Die Löwe-Venus bringt frischen Wind in Ihre Beziehung, und das tut einem Luftzeichen wie Ihnen natürlich gut. Sie fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut, und das strahlen Sie auch aus. Kein Wunder, dass Ihr Schatz kaum die Finger von Ihnen lassen kann. Nach den ersten prickelnden Wochen wird es dann gegen Mitte des Monats ernst – im allerbesten Sinne! Jetzt ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um Zukunftspläne mit Ihrer*Ihrem Liebsten zu schmieden. Ihr Herz ist voller Glück!
Auch auf Singles warten rosige Zeiten. Es sieht ganz danach aus, als würden Sie nicht mehr lange alleine durchs Leben schreiten. Und das ohne Angst davor, Ihre Freiheit einzubüßen. Spätestens mit dem Herbstbeginn am 22.09. findet selbst ein freiheitsliebender Wassermann die Vorstellung von einer liebevollen Partnerschaft auf Augenhöhe nicht mehr abschreckend. Da fehlt nur noch die richtige Person, mit der Sie so eine Beziehung eingehen können. Halten Sie die Augen offen! Für entsprechende Begegnungen sorgt nämlich Venus. Sie müssen nur noch Ihren Charme spielen lassen und die Liebesreise ins Unbekannte antreten.
Widder erleben berauschendes Liebesglück
Die lodernde Leidenschaft der Löwe-Venus gefällt Ihnen als Feuerzeichen natürlich ausgesprochen gut, lieber Widder! Selbst wenn Sie seit Jahren in einer festen Partnerschaft sind, fühlt es sich so an, als wären Sie frisch verliebt. Sie wollen kaum einen der letzten Sommertage ohne Ihren Schatz verbringen und haben tolle Date-Ideen. Nutzen Sie jede Chance eines gemeinsamen Liebesabenteuers, bevor im Herbst ein wenig Ruhe einkehrt. Doch auch darauf können Sie sich freuen! Denn wenn die Sonne in die Waage zieht, wird Ihre Beziehung noch harmonischer. Lassen Sie sich darauf ein und verwechseln Sie den Frieden bloß nicht mit Langeweile!
Single-Widder sind jetzt im Flirt-Fieber. Charmant, selbstbewusst und empathisch treten Sie auf und erobern damit die Herzen im Sturm! Schnell wird eine Begegnung aus den vielen anderen herausstechen... Denn Amor hat seine Liebespfeile auf Sie gerichtet, und wenn er trifft, dann mitten ins Herz. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr perfektes Gegenstück zu finden. Der September eignet sich hervorragend dafür. Die anfängliche Löwe-Venus-Zeit ist perfekt, um eine aufregende Verliebtheitsphase zu erleben, und wenn der Liebesplanet dann in die Jungfrau zieht, können Sie gemeinsam überlegen, ob Ihre Verbindung vielleicht sogar stark genug ist, um mehr daraus zu machen. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: Es sieht ganz danach aus!
Steinböcke erforschen ihre liebevolle Seite
Bei Ihnen ist es nicht nur die liebe Venus, die jetzt eine schützende Hand über Ihre Partnerschaft hält, lieber Steinbock. Auch Glückplanet Jupiter meint es ausgesprochen gut mit Ihnen und Ihrem Schatz! Denn er sorgt für jede Menge Lebensfreude und Begeisterung füreinander. Zwischen Ihnen erblüht jetzt die tiefe Verbundenheit, die Sie damals überhaupt erst zusammengeführt hat. Das tut Ihnen gut, denn es ist genau das, was Sie bei all der Alltagsverantwortung, die Sie Tag für Tag übernehmen, oft aus den Augen verlieren. Gemeinsam starten Sie voller Liebe und Zuneigung in den Herbst. Was für zauberhafte Aussichten!
Auch im Liebesleben von Single-Steinböcken mischt Jupiter mit! Sie bemerken die Kräfte des Glücksplaneten vor allem in Form von Begegnungen mit Menschen, an die Sie leicht Ihr Herz verlieren können. Vor allem ab dem 19. September könnte es dann auf eine ernsthafte Beziehung hinauslaufen, denn Venus zieht in die Jungfrau und verspricht jede Menge Engagement. Der perfekte Zeitpunkt für Sie, um eine Beziehung einzugehen. Kurzlebige Flirts sind ohnehin nicht so Ihr Ding. Sie möchten den Herbst lieber mit einer*einem Partner*in an Ihrer Seite erleben. Wie schön, dass es so vielversprechend aussieht!
