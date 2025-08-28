Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!

Der September steht vor der Tür und mit ihm können wir noch einmal die letzten warmen Sommertage genießen, bevor am 22. September mit der Herbst-Tagundnachtgleiche der Wechsel in die neue Jahreszeit beginnt. Doch bevor wir den Herbst willkommen heißen, dürfen wir uns erstmal auf einen fantastischen Spätsommer freuen – voller Glücksmomente, neuer Chancen und besonderer Begegnungen.

Innerhalb der aktuellen Jungfrau-Saison betritt Merkur ebenfalls das strukturierte Erdzeichen. Das bewegt uns dazu, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen, bewusster auf unsere Gesundheit zu achten und neue Ziele ins Auge zu fassen. Besonders spannend wird es auch rund um den intensiven Fische-Vollmond am 7. September, der tiefe Gefühle an die Oberfläche bringt und spirituelle Erfahrungen möglich macht.

Ab dem 18. September wechselt Merkur erneut das Sternzeichen, und zieht diesmal in die luftige Waage. Dadurch rücken Beziehungen in den Fokus, die Kommunikation fällt leichter und neue Inspiration bereichert unseren Alltag.

Die besonderen Konstellationen der Sterne sorgen für einen abwechslungsreichen Monat. Ob Ihr Sternzeichen auch zu den Glückskindern des Septembers gehört und was diese konkret erwartet, verraten wir hier.

