Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!
Der September verwöhnt drei Sternzeichen mit schönen Erlebnissen und glücklichen Begegnungen. Sie haben den besten Monat.
Der September steht vor der Tür und mit ihm können wir noch einmal die letzten warmen Sommertage genießen, bevor am 22. September mit der Herbst-Tagundnachtgleiche der Wechsel in die neue Jahreszeit beginnt. Doch bevor wir den Herbst willkommen heißen, dürfen wir uns erstmal auf einen fantastischen Spätsommer freuen – voller Glücksmomente, neuer Chancen und besonderer Begegnungen.
Innerhalb der aktuellen Jungfrau-Saison betritt Merkur ebenfalls das strukturierte Erdzeichen. Das bewegt uns dazu, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen, bewusster auf unsere Gesundheit zu achten und neue Ziele ins Auge zu fassen. Besonders spannend wird es auch rund um den intensiven Fische-Vollmond am 7. September, der tiefe Gefühle an die Oberfläche bringt und spirituelle Erfahrungen möglich macht.
Ab dem 18. September wechselt Merkur erneut das Sternzeichen, und zieht diesmal in die luftige Waage. Dadurch rücken Beziehungen in den Fokus, die Kommunikation fällt leichter und neue Inspiration bereichert unseren Alltag.
Die besonderen Konstellationen der Sterne sorgen für einen abwechslungsreichen Monat. Ob Ihr Sternzeichen auch zu den Glückskindern des Septembers gehört und was diese konkret erwartet, verraten wir hier.
Mehr zum September: Die Glückstage im September 2025: Ihre 3 schönsten Tage im Spätsommer!
Waagen lassen Herzen höherschlagen
Als Waage sind Sie bekannt für Ihre Sehnsucht nach Romantik und echter Liebe, und genau das könnte im September endlich wahr werden! Sie blühen auf, und gewinnen an Selbstbewusstsein. Man kann Sie nicht übersehen und vielleicht begegnet Ihnen sogar jemand, der einfach perfekt zu Ihnen passt. Hören Sie ruhig auf Ihr Herz und lassen Sie sich auf das Abenteuer ein. Sie sollten mit den Liebesschwüren und großen Zukunftsplänen aber vorerst warten, damit die Liebe in Ruhe wachsen kann.
Mars in Ihrem Zeichen hilft Ihnen im Job, denn er verleiht Ihnen frischen Fokus und eine perfekte Gelassenheit. Während langfristige Zukunftspläne diesen Monat noch verschoben werden sollten, lässt sich dafür alles erledigen, was in letzter Zeit zu kurz kam und Ihnen schon auf die Nerven gegangen ist. Alten Ballast abzuwerfen, verschafft Ihnen nun Erleichterung und sogar den Raum für neue Herbstpläne.
Löwen erleben einen Monat voller Charisma und Glücksmomente
Lieber Löwe, im September verwöhnt der Kosmos Sie nach Strich und Faden! Das liegt vor allem an Venus, die bis zum 19. September in Ihrem Zeichen verweilt. Ihr Charisma strahlt mit dieser Venus-Energie noch mehr als sonst, und die Menschen in Ihrem Umfeld sind fasziniert von Ihnen. Singles haben jetzt beste Chancen, jemanden kennenzulernen, der sie nicht nur bewundert, sondern ihr Herz im Sturm erobert.
Auch beruflich sprühen Löwen vor Selbstvertrauen: Sie stürzen sich mutig in neue Projekte und Herausforderungen und lassen sich nicht stoppen. Wer weiter engagiert bleibt und an seinen Visionen festhält, kann jetzt viele neue Türen öffnen.
Und falls in letzter Zeit finanzielle Sorgen den Alltag getrübt haben, dürfen Löwen aufatmen: Sie finden Lösungen, die das Leben leichter machen und vielleicht wird sogar ein kleiner Herzenswunsch wahr.
Schützen gehen mit neuer Energie durchs Leben
Lieber Schütze, im September blühen Sie auf! Endlich fühlen Sie sich wieder so energievoll, wie Sie es von sich selbst gewohnt sind und könnten vor Euphorie Bäume ausreißen. Diese Kraft sollten Sie nutzen, um Ihre Ziele konsequent zu verfolgen.
Ab dem 18. September, wenn Merkur in die Waage wechselt, läuft es besonders rund: Mit viel Charme und Kreativität überzeugen Schützen auf ganzer Linie und machen beruflich einen großen Schritt nach vorn. Passen Sie nur auf, bei so viel Freude nicht plötzlich über die Stränge zu schlagen und zu viel zu shoppen, das belastet Ihr Konto zu stark.
Und auch für Ihr Liebesleben sind Ihre Aussichten positiv, denn der Kosmos greift Ihnen im September unter die Arme. Es sind entzückende Begegnungen und herzerwärmende Überraschungen möglich, die Ihnen ein warmes Gefühl in die Brust zaubern. Lassen Sie sich einfach drauf ein und hören Sie auf zu grübeln, dann wird dieser Spätsommer für Sie zu einer unvergesslichen Erfahrung.
Artikelbild und Social Media: BillionPhotos.com / AdobeStock