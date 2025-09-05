präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Engeltarot für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Die Engeltarotkarte für Jungfrauen verrät, was Sie in der Woche vom 8. bis 14. September 2025 erwartet!

Engeltarot: Zamael
Zamael – Sexualität

Sie sind aktuell besonders leidenschaftlich. Denn wer Zamael ruft, der verdoppelt seine sexuellen Freuden. Er schafft auch Offenheit in Beziehungen. Aber Achtung! Verletzen und überfordern Sie Ihren Partner nicht. Tabubrüche können reizen, sollten aber nicht überreizt werden. 

