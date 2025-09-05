Das Engeltarot für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Zamael – Sexualität
Sie sind aktuell besonders leidenschaftlich. Denn wer Zamael ruft, der verdoppelt seine sexuellen Freuden. Er schafft auch Offenheit in Beziehungen. Aber Achtung! Verletzen und überfordern Sie Ihren Partner nicht. Tabubrüche können reizen, sollten aber nicht überreizt werden.
