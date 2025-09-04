Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 06.09.2025 auf magische Mond-Momente freuen

Wir alle starten am Samstag erst einmal ohne Mondenergie in den Tag, da er sich bis zum Nachmittag in der Pause befindet. Das soll Ihre gute Laune aber nicht trüben, lieber Löwe, denn jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Schlafen Sie aus, machen Sie einen ausgiebigen Spaziergang, gönnen Sie sich eine Beauty-Behandlung oder lassen Sie einfach die Seele baumeln. Sie sind wahnsinnig entspannt und haben das Gefühl, dass die Welt kurz anhält, damit Sie durchatmen können. Genau dafür ist das Wochenende da!

Am Sonntag findet dann der Fische-Vollmond statt! Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sensibilität ein wenig zu erforschen. Sie wollen diesen besonderen Tag am liebsten mit Ihren Herzensmenschen verbringen und können gar nicht aufhören, allen zu erzählen, wie viel sie Ihnen bedeuten. Das sorgt für wundervolle Glücksmomente in Freundschaften, Partnerschaften oder der Familie. Sie sammeln viele neue Erinnerungen für Ihre Schatztruhe und gehen glücklich und erfüllt ins Bett.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Denken Sie auch an Ihre Liebsten in der Ferne. Schreiben Sie doch mal wieder einen Brief! Das ist in dieser digitalen Welt auf jeden Fall etwas Besonderes.