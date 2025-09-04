präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die Sterne für das Wochenende

Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 06.09.2025 auf magische Mond-Momente freuen

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

Welche drei Sternzeichen können auf ganz besondere Momente am Vollmond-Wochenende ab dem 6. September 2025 hoffen?

Das Wochenende ab dem 6. September 2025 ist von magischen Mond-Momenten geprägt, und das, obwohl der Mond am Samstag erst einmal in Abwesenheit glänzt. Bis 17:56 Uhr geht er in die Pause und legt uns ans Herz, dasselbe zu tun. Das ist der perfekte Moment für Besinnung und Ruhe, während der darauf folgende Übergang in das gefühlvolle Zeichen Fische für ein emotionales Feuerwerk sorgen könnte.

Am Sonntag wird es dann besonders spannend, uns erwartet ein Vollmond und eine totale Mondfinsternis. Diese außergewöhnliche kosmische Konstellation verspricht für drei Sternzeichen leuchtende Augenblicke, in denen sie wichtige Erkenntnisse gewinnen können.

Löwen fühlen sich ihren Herzensmenschen ganz nah

Wir alle starten am Samstag erst einmal ohne Mondenergie in den Tag, da er sich bis zum Nachmittag in der Pause befindet. Das soll Ihre gute Laune aber nicht trüben, lieber Löwe, denn jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Schlafen Sie aus, machen Sie einen ausgiebigen Spaziergang, gönnen Sie sich eine Beauty-Behandlung oder lassen Sie einfach die Seele baumeln. Sie sind wahnsinnig entspannt und haben das Gefühl, dass die Welt kurz anhält, damit Sie durchatmen können. Genau dafür ist das Wochenende da!

Am Sonntag findet dann der Fische-Vollmond statt! Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sensibilität ein wenig zu erforschen. Sie wollen diesen besonderen Tag am liebsten mit Ihren Herzensmenschen verbringen und können gar nicht aufhören, allen zu erzählen, wie viel sie Ihnen bedeuten. Das sorgt für wundervolle Glücksmomente in Freundschaften, Partnerschaften oder der Familie. Sie sammeln viele neue Erinnerungen für Ihre Schatztruhe und gehen glücklich und erfüllt ins Bett.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Denken Sie auch an Ihre Liebsten in der Ferne. Schreiben Sie doch mal wieder einen Brief! Das ist in dieser digitalen Welt auf jeden Fall etwas Besonderes.

Steinböcke führen emotionale Gespräche

Der Mond ist in der Pause, und da kann es schon mal sein, dass Ihnen nicht alles gelingt, was Sie sich vornehmen. Dem können Sie am besten vorbeugen, indem Sie heute einfach nichts tun! Sie haben richtig gelesen – einfach mal entspannen. Das fällt Ihnen zwar schwer, aber wenn Sie sich bewusst darauf einlassen, werden Sie merken, wie nötig so ein Tag war. Am Abend wartet dann eine kleine Überraschung auf Sie, die Sie sehr erfreuen wird. Jetzt sollten Sie ausgehen und die positiven Nachrichten feiern!

Am Sonntag verleiht der Vollmond Ihnen eine unvergleichliche Ausstrahlung. Es ist, als würde er heute nur für Sie am Himmel stehen. So erhellen Sie auch Ihr Umfeld, wenn sich die Mondfinsternis gegen 20 Uhr ereignet. Sie werden von Ihren Gefühlen überrollt und spüren nun, welche Menschen Sie am liebsten um sich haben. Teilen Sie diese Erkenntnisse und nehmen Sie sich die Zeit für ein emotionales Gespräch. Es darf auch ein Liebesgeständnis sein! Heute ist der richtige Moment dafür.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Senden Sie Ihre Wünsche in den Himmel! Der Vollmond hört Ihnen zu und vielleicht geht schon sehr bald ein Traum in Erfüllung...

Wassermänner erleben kreative und liebevolle Stunden

Obwohl der Mond in der Pause steht, gelingt es Ihnen am Samstag, ein bisschen was zu erledigen. Sie sollten sich allerdings eher auf kleinere Aufgaben beschränken und wichtige To-dos nach 18:00 Uhr angehen. Denn dann steht der Mond in den Fischen und schenkt Ihnen Kraft! Sie haben wunderbare Laune und das kreative Wasserzeichen inspiriert Ihren ohnehin so fantasievollen Geist. Machen Sie heute Abend doch mal etwas, was Sie noch nie zuvor ausprobiert haben! Bestimmt kommt Ihr*e beste*r Freund*in mit.

Der Vollmond und die Mondfinsternis sorgen am Sonntag dafür, dass Ihr Herz sich nach einer bestimmten Person sehnt. Diesem Wunsch sollten Sie nachkommen und etwas mit Ihrem Lieblingsmenschen unternehmen. Ausnahmsweise macht Ihnen die Nähe keine Angst – Sie wünschen sie sich sogar. Das ist eine gern gesehene Abwechslung und gerade vergebene Wassermänner machen ihrer*ihrem Partner*in damit eine große Freude. Doch auch Singles haben tolle Liebeschancen. Vielleicht ist Ihnen ja heute sogar nach einem Date im Vollmondschein?

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Verbringen Sie vor allem am Sonntag viel Zeit unter freiem Himmel, um die Kraft des Mondes bestmöglich aufzunehmen.

Artikelbild und Social Media: sarayut_sy / AdobeStock

