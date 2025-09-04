Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!
Ab dem 6. September 2025 sorgt der rückläufige Uranus für neue Impulse und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu hinterfragen.
Im Zeichen Zwillinge wird Uranus am 6. September 2025 rückläufig. Während dieser Phase kehrt er am 8. November 2025 in den Stier zurück und bleibt dort bis zum 4. Februar 2026. Erst dann wird er auch wieder direktläufig. Ab dem 26. April 2026 steht Uranus dann wieder in den Zwillingen, und zwar bis Mai 2033!
Nicht nur Merkur, sondern auch Uranus, einer der großen äußeren Planeten, beeinflusst unser Leben, wenn er rückläufig ist. Diese Phase tritt jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit auf und dauert rund fünf Monate. Worauf können wir uns jetzt einstellen?
Uranus in der Astrologie: Dafür steht er
Ein rückläufiger Planet wie Uranus ändert nicht wirklich seine Richtung. Er bewegt sich jedoch langsamer als die anderen Himmelskörper. Dadurch sieht es so aus, als würde er rückwärts laufen, und seine Wirkung verändert sich.
Gemeinsam mit Neptun, Saturn und Jupiter zählt Uranus zu den äußeren Planeten. Sie wechseln langsamer das Zeichen als beispielsweise Merkur oder Venus, wirken aber nachhaltiger. Die Energien von Uranus bringen oft tiefgreifende Veränderungen, die ganze Generationen betreffen.
Der rebellische Planet steht für Freiheit, Entdeckungsdrang und den Mut, Neues zu wagen. Seine rückläufige Phase lädt nun dazu ein, ehrlich zu reflektieren. Haben die Entwicklungen der letzten Monate, in denen Uranus direktläufig in den Zwillingen war, wirklich mehr Freiraum und Wandel gebracht? Oder merken Sie, dass Sie sich mit eigenen Selbstzweifeln und Ängsten noch im Weg stehen? Jetzt ist der ideale Moment, um Bilanz zu ziehen, Pläne zu überdenken und neue Ideen zu entwickeln.
Uranus Rückläufigkeit ab 06.09.: Altes hinterfragen und Neues zulassen
Die Rückläufigkeit von Uranus beginnt im Zwilling. Dieses Zeichen verkörpert Intellekt, Neugier und Kommunikationsgeschick. In den nächsten Monaten rücken besonders diese Bereiche in den Fokus. Vielleicht spüren Sie den Wunsch, sich weiterzubilden oder einen Tapetenwechsel im Job zu wagen.
Diese Phase der geistigen Erneuerung hilft Ihnen außerdem, Ihre Kommunikationsweise zu überprüfen und sich noch klarer auszudrücken. Wer eine Veränderung anstrebt, kann mit der Offenheit des Zwillings leichter neue Wege gehen. Auch rasante, technologische Innovationen, etwa im Bereich Künstliche Intelligenz, sind jetzt möglich.
Ab dem 8. November 2025 wandert Uranus, weiterhin rückläufig, in den traditionsbewussten Stier. Jetzt verschiebt sich der Fokus von Wissen und Austausch auf Sicherheit, Gewohnheiten und bestehende Strukturen. Es lohnt sich, Ihre Routinen zu überprüfen. Welche alten Muster halten Sie zurück? Was möchten Sie loslassen? Uranus im Stier fordert dazu auf, Veränderungen zuzulassen und alte Blockaden zu lösen.
Wer nur schwer loslassen kann und an Bewährtem festhält, wird jetzt besonders herausgefordert. Doch Veränderung ist der Motor des Lebens und wer bereit ist, sich auf Neues einzulassen, kann diese Uranus-Phase als bereichernd erleben. Auch wenn es schwerfällt, lohnt es sich, mutig zu sein. Nutzen Sie die Zeit, um sich neu zu erfinden, Uranus unterstützt Sie dabei.
Diese Sternzeichen spüren den rückläufigen Uranus besonders
Vor allem Stiere, die gerne auf Altvertrautes setzen, werden mit der Kraft des rückläufigen Uranus in den wandlungsfähigen Zwillingen dazu angeregt, ihre Ziele und Handlungen zu überdenken. Probieren Sie in den kommenden Monaten bewusst etwas aus, das Sie bisher vermieden haben.
Auch Wassermänner, deren Herrscherplanet Uranus ist, spüren die rückläufigen Energien besonders intensiv. Sie entwickeln sich weiter, schmieden neue berufliche Pläne und sind wie gewohnt Trendsetter. Vielleicht entsteht jetzt eine bahnbrechende Idee, mit der sich auch die Finanzen aufbessern lassen? Mit dem rückläufigen Uranus im Stier können sich ebenso Ansichten zu Familie und Liebe wandeln. Wer offen über seine Überzeugungen spricht, sollte jedoch auf unterschiedliche Meinungen gefasst sein – hitzige Diskussionen sind möglich.
