Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!

Ein rückläufiger Planet wie Uranus ändert nicht wirklich seine Richtung. Er bewegt sich jedoch langsamer als die anderen Himmelskörper. Dadurch sieht es so aus, als würde er rückwärts laufen, und seine Wirkung verändert sich.

Gemeinsam mit Neptun, Saturn und Jupiter zählt Uranus zu den äußeren Planeten. Sie wechseln langsamer das Zeichen als beispielsweise Merkur oder Venus, wirken aber nachhaltiger. Die Energien von Uranus bringen oft tiefgreifende Veränderungen, die ganze Generationen betreffen.

Der rebellische Planet steht für Freiheit, Entdeckungsdrang und den Mut, Neues zu wagen. Seine rückläufige Phase lädt nun dazu ein, ehrlich zu reflektieren. Haben die Entwicklungen der letzten Monate, in denen Uranus direktläufig in den Zwillingen war, wirklich mehr Freiraum und Wandel gebracht? Oder merken Sie, dass Sie sich mit eigenen Selbstzweifeln und Ängsten noch im Weg stehen? Jetzt ist der ideale Moment, um Bilanz zu ziehen, Pläne zu überdenken und neue Ideen zu entwickeln.