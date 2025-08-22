Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 25. bis 31. August 2025 erwartet!
Hasdiel – Wohlwollen
Schutzengel Hasdiel erfüllt Sie mit Mitgefühl und Großzügigkeit. Ihre guten Absichten stehen nun im Mittelpunkt. Sie verstehen viele Menschen um Sie herum nun besser, das macht Sie zu einem freundlicheren Mitmenschen. Schlechte Angewohnheiten können Sie nun hinter sich lassen. Körper und Seele kommen ins Gleichgewicht.
