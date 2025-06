Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Steinbock

Liebe im Sommer 2025

Die Sommermonate tun Ihrem Liebesleben ausgesprochen gut, lieber Steinbock! Sie blühen richtig auf und kommen aus sich heraus. Das führt dazu, dass Sie so manches erotisches Abenteuer erleben können. Und das gilt sowohl für Singles, als auch für vergebende Steinböcke. Sie haben einen tollen Zugang zu Ihrer leidenschaftlichen Seite.

Karriere im Sommer 2025

Auch im Job könnte es kaum besser laufen, lieber Steinbock! Die Sterne versprechen im Juni und Juli einen Energieschub, der dafür sorgt, dass Sie allen zeigen können, was in Ihnen steckt. Im August zahlt sich dieses Engagement dann aus und die Sterne verheißen einen Geldsegen. Besser geht es kaum, oder?

Gesundheit im Sommer 2025

Sie wollen etwas Neues ausprobieren! Selbst Sportmuffel fühlen jetzt den Drang, sich zu bewegen. Jeder Steinbock natürlich in seinem Tempo und in der Sportart, die ihm Spaß macht. Seien Sie nur vorsichtig, denn gerade als Anfänger*in ist die Verletzungsgefahr groß! Achten Sie auf Ihre Grenzen und auf eine richtige Ausführung.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Ihr Höhepunkt des Sommers wird der Juli-Vollmond, der sich am 10.07.2025 um 22:34 Uhr in Ihrem Zeichen ereignet. Er fühlt sich an wie ein himmlischer Segen und gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie alles schaffen können, was Sie sich vornehmen!