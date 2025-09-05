Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 8. bis 14. September 2025 erwartet!
Orifiel – Wildnis
Gerade sind Ihre Ratschläge sehr gefragt. Man schätzt Sie gerade sehr weise und weltgewandt ein. Das gibt Pluspunkte vor allem bei Kollegen und dem Chef. Nutzen Sie das für sich aus! Aber Vorsicht! Manche Menschen in Ihrer Umgebung sehen Sie als Gefahr, hüten Sie sich vor Intrigen. Da Sie geistig gerade so gefordert werden, sollten Sie körperlich runterkommen. Waldspaziergänge sind im Moment perfekt dafür.
Video: Glutamat