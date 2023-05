Das Geburtstags-Horoskop für den 03. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie wissen sehr gut, was Sie wollen. Allerdings neigen Sie auch manchmal zu Trotzreaktionen, wenn nicht alles so geschieht, wie Sie es sich in den Kopf gesetzt haben. Das kann bei Vorgesetzten, aber auch beim Partner für Gegenwind sorgen, wenn Sie sich nicht rechtzeitig bremsen. Bleiben Sie in solchen Situationen offen für Kompromisse, dann dürfte sich alles zur Zufriedenheit regeln und Sie kommen ein gutes Stück voran!

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. September (freudige Nachrichten), 1. – 3. Januar (sich versöhnen), 24. – 26. März (Glücksgefühle).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gestärkte Intuition, Kreativität und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Sebastian Vettel, Tom Cruise, Franz Kafka, Ferdinand Sauerbruch, Julian Assange.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Endlich wieder mehr Perspektive.