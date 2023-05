Das Geburtstags-Horoskop für den 1. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Nein, langweilig wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so schnell. Dafür sind Sie viel zu aktiv, Sie blühen geradezu auf, wenn Sie neue Leute kennenlernen oder sich mit interessanten Themengebieten befassen. Wundervoll, das verspricht beruflich wie privat recht spannend zu werden. Passen Sie aber, dass Sie mit dem Mond nicht über das Ziel hinausschießen. Das kann nämlich hin und wieder passieren. Aber letztendlich siegt Ihre Vernunft und Ihr Talent, zu erkennen, was für Sie gut ist und was nicht.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Juli (neue Erfahrungen), 3. – 5. September (gut für Weiterbildung), 12. – 14. März (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Intuition und Kontaktfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne ständig dazu.

An diesem Tag geboren: Hilaire de Chardonnet, Oliver Bierhoff, Olaf Thon, Anna Marie Jarvis, Henry Ayers.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Bekanntschaften, aus denen sich eine Freundschaft entwickeln kann.

