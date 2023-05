Das Geburtstags-Horoskop für den 2. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dem Mond ist es zu verdanken, dass Sie im nächsten Lebensjahr recht selbstbewusst auftreten. Sie steuern Ihre Ziele direkt an und haben zum Glück auch keinerlei Scheu, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. Wenn Sie dann noch auf Ihre innere Stimme hören und sich konsequent davon leiten lassen, dürfte Ihnen einiges gelingen, was vor einiger Zeit noch undenkbar erschien. Am besten beginnen Sie gleich noch heute damit, Pläne zu schmieden und sich schon mal ein paar realistische Ziele zu setzen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Juli (gut für Finanzen), 28. – 30. September (neue Erkenntnisse), 2. – 4. Januar (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Sinn für Ästhetik und die Fähigkeit, zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: David Beckham, Axel Springer, Gottfried Benn, Novalis, Katharina II. die Große, Louis Leitz, Silvia Neid.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie werden zu vielen Fes­ten und Veranstaltungen eingeladen.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019